新聞線上》國民黨最後一帖白虎湯

記者陳杉榮

年底九合一大選緊鑼密鼓，兩黨版圖爭奪戰再次啟動，民進黨正在逐步推進，國民黨則顯防守吃力，兩軍交戰，奧援非常重要，最不智的是，朱立倫仍深陷於「公投併大選」失敗的陰影中，引用錯誤的法律概念，批判十八歲公民權修憲複決案與大選合併舉行。朱主席一錯再錯，一旦激怒年輕選民，國民黨年底將穿上「美國西裝」，鐵定「大輸」。

立法院通過十八歲公民權修憲案，朱立倫在國民黨中常會上說，公投法第十五條規定，憲法複決案，經公告半年後，應於十日內交由主管機關辦理公民投票。又說公投法第二十三條規定，公民投票日定於八月第四個星期六，自一百十年起，每二年舉行一次，這是民進黨通過的法律。所以，修憲案複決要併大選，必須「先修公投法」。

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國民黨主席朱立倫仍深陷於「公投併大選」失敗的陰影中，引用錯誤的法律概念，批判十八歲公民權修憲複決案與大選合併舉行。（本報資料照）

朱立倫嚴重誤解法律概念，憲法修正案的複決和一般公民投票案，一個是憲法位階，一個是法律規定，兩者截然不同，法律系一年級的學生都懂。憲法增修條文第一條明文規定，「立法院提出憲法修憲案，經公告半年，應於三個月內投票複決」。複決憲法修正案和公投法第二十三條每二年舉行一次公民投票毫無關係，是否合併大選，更無瓜葛。朱說「先修公投法」，才可以複決併大選，好比火車叫做車，腳踏車也叫做車，堅持腳踏車和火車在同一個軌道上行駛，真是笑掉行家的大門牙。

「公投併大選」是立委江啟臣為了連任國民黨主席所提出的動員方案，江啟臣落敗，朱立倫當選黨魁，「承接」這個沒有意義的提案，既遭到公民否決，本應到此為止，但朱搬石頭砸自己的腳，藉此砲打民進黨，可能是偏聽藍營「文酸」的論調，也可能是智囊和幕僚學養不足提供錯誤見解，顯見國民黨確實短少專業人才。

曾經有民調說，國民黨在年輕人的支持度只有三％，或許太過誇張，但年輕人不支持國民黨，確實是「台灣共識」。站在國家主體意識發展的立場，國民黨應該儘早從台灣消失；但站在政黨政治發展的立場，在野黨監督制衡非常必要。無條件支持十八歲公民權修憲案，可能是國民黨救亡圖存「最後一帖白虎湯」，一再質疑修憲案合併大選投票，就是抵制修憲案，必然激怒年輕人。誇口縣市長當選十六席、六都過半的朱主席，只怕年底就得下課！

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