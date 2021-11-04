新聞線上》給吳釗燮按個讚

外交部長吳釗燮。（資料照，外交部提供）

記者陳杉榮

外交部長吳釗燮出訪歐洲友好國家後，歐洲議會首發團昨訪台，「支持台灣的朋友」，為民主台灣發聲，在中國圍堵打壓台灣外交，軍事威懾台灣民主之際，歐盟和歐洲議會接續美國的腳步聲援台灣，印證了二千多年前孔夫子「德不孤，必有鄰」這句話，正好適用於東亞的中華民國台灣。不過，外部正在支持，內部面臨分化，也是台灣的警訊。

歐美國家對中共政權走向民主化曾有過錯誤期待，二○一八年習近平廢掉國家主席任期制稱帝後，美國大夢初醒，深深了解中共帝國將危害人類文明，開始調整國際戰略。然而中共羽翼已豐，持續對新疆維吾爾進行種族迫害，嚴加箝制香港的民主運動，擴大對台灣的軍事威懾，在南海填土建造與加固人工島嶼，窮兵黷武，耀武揚威，脅迫鄰近國家，粗魯無禮的「戰狼外交」更是橫衝直撞竄行國際，這些舉措都與當代文明背道而馳。

請繼續往下閱讀...

中共自信國力上升，美國國力下降，公開挑戰美國國際領導地位，也公然挑戰民主制度，民主台灣成為美國捍衛的優先目標。講究人權和法治的歐洲不可能無視中共無條件迫害人權，擱置「中歐投資協定」，關注台海和平，可見一斑。美國登高一呼，自拜登總統以下，日本前後任首相，澳洲政要，歐盟捷克、斯洛伐克、立陶宛等國，乃至於歐洲議會、歐盟執委會、歐盟理事會，均為台灣仗義。

台灣走向國際，外交部長吳釗燮戮力以赴，中共可不會讓台灣如意，九月三十日國台辦作態發表談話，把吳釗燮列為首要打擊對象，痛批他「猖狂謀獨」，中國外交部批評他「竄訪歐洲」。孰料，國民黨的立委圍剿吳釗燮，某些藍媒痛罵吳釗燮，要說他們不是「中共協力者」很難有說服力，罵他們是「中共代言人」好像也不冤枉。

共產黨的話術一百年來沒有太大的進化，當年對付國民黨和蔣介石，在國際上大罵美帝蘇聯，都是同一套話術，「反共」時期的國民黨，還會挺身斥責，如今為了反對民進黨，害怕習大大不高興，某些人走失了方向，迷失了自己，喪失了靈魂，在台灣享用民主大餐竟然還嫌肉臭。誠如行政院長蘇貞昌在立法院答詢所言，「不要在黑暗久了就為黑暗辯護，不要嘲笑那比你勇敢有熱情的人。」吳釗燮部長拒絕中共設定的路徑，勇敢走台灣外交這條路，當然要給他按個讚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法