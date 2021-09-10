新聞線上》天天上演兩國論

記者莊榮宏

夜晚的紐約，舞台上坐滿觀眾，朝正前方看去，遠處是自由女神像；魔術師張開黑布，遮住觀眾視線，沒多久，黑布卸下，巨大的女神像竟然消失無蹤，現場爆出掌聲。

大衛考伯菲當年的表演轟動娛樂界，觀眾雖然把手都拍紅了，但心知眼睛所見都是假的。

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真相是，這座舞台由電腦控制，在黑布升起後，以無法察覺的緩慢轉動，挪移觀眾的視角，等黑布掀開，女神像已在視角之外；接著倒轉流程，讓神像彷彿重現。但其實，女神像始終在原地。

仔細想想，台灣的國際處境不就像自由女神像？明明屹立海上，卻因中國霸凌而不被世界看見；魔術師用特製舞台欺矇觀眾眼睛，中共則用「一中舞台」愚弄世人觀點。

紐約觀眾的眼睛被騙，腦袋沒被騙，清楚知道魔術是假，自由女神像才是真；反觀台灣統派，卻把虛幻一中看作真，而把真實的中華民國台灣當作假，他們眼睛好好的，心卻是瞎的。

台灣的邦交國站在一中舞台的外面，驗證台灣這個國家的存在，美國前國務卿龐皮歐看得更透澈：「台灣不是中國的一部份」，世界第三大經濟體日本也說「台灣不只是朋友，更是家人、兄弟」，他們都看見台灣，拒絕被一中舞台擺佈。

世界局勢在變，天下圍中成形，各國正要跳出一中舞台，台灣偏有統派蠢蛋執迷不悟，還天天叫罵不准搞「兩國論」。

但兩國論早就是既成事實，台灣有國號、國土、國旗、國歌，國家有總統、部隊有國軍、學校有國立、交通有國道，文化有國定古蹟、放假有國定假日，台北有愛國東西路、南海路有建國高中，處處有國，兩岸當然就是兩國，啊不然呢？

連蔡英文總統提到「鄰國」兩字，統派也要抓狂，但統派有幾個不用「中華民國」的身分證？統派立委質詢時，有誰能避開這些字眼：國家預算、國立大學校長、國家代表隊、國立編譯館、國營事業、國民所得，還有國防部長、國艦國造；他們每說一個「國」字，都是在實踐兩國論，依中共小粉紅的標準，簡直是「辱華」到極點呀。

中國軍機騷擾台灣西南空域，台灣飛官升空驅離的第一句話就是「中華民國空軍廣播」，在台海上空，兩國論可是天天上演，統派要不要也氣死？

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