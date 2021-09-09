新聞線上》國民黨要怎麼翻身

國民黨就要改選黨主席，四位候選人沒提出「黨在台灣怎麼活」，反開成「九二共識溫書會」，討論的還是中國共產黨定義的版本。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨就要改選黨主席，四位候選人沒提出「黨在台灣怎麼活」，反開成「九二共識溫書會」，討論的還是中國共產黨定義的版本。溫書會傳出腐朽味，年輕人覺得噁心，同溫層聞得開心。據說國民黨宣示二○二四重回執政，若死抱著這本「九二共識」不放，保證死當。

民主化的台灣早已融入國際社會，走出黨國教育的醬缸文化，捨棄虛幻不實的民族主義，堅持自由民主制度，不可能再走回頭路。過去依靠美國維繫政權的國民黨，希望獲得新生力量的認同，卻又自己戴上「九二共識」、「反美親中」的枷鎖，還四處張揚，剩下反智韓粉熱烈呼應。這樣倒車逆行的政黨，怎麼可能獲得正常人的支持？

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國民黨喪失了主體意識，又沒能善用立法院舞台，陷入困境。過去民進黨靠國會經營擴大版圖，取得天下，他們在國會杯葛，不是要自毀立委形象，不是要傷害議會政治，而是透過國會抗爭，逼使國民黨政府調整政策。舉例而言，多年的反核四抗爭，手段運用得宜，竟在馬英九任內達成，二○一四年行政院長江宜樺宣佈「核四封存」，日後啟用核四，必須經公投決定。又例如，二○一四年太陽花反服貿運動，民進黨總動員，議會街頭並進，把服貿協議逐出台灣，免除了慘遭中國魔掌控制的浩劫。

國民黨這幾年在國會的抗爭，每次都搞得一副玉石俱焚的樣子，請問有改變過蔡英文的政策嗎？武漢肺炎疫情擴散至今，國民黨「反美親中」的路線走的深刻，不准別人講武漢肺炎，卻可講英國變種病毒、印度變種病毒，蘇貞昌和陳時中防疫做得不錯，卻偏偏把他們污名化。中國軍機三天兩頭侵擾台灣，國民黨視而不見，美日印澳和歐盟力挺台灣民主，國民黨卻大罵政府，和廣大台灣人為敵。

今年八二三砲戰紀念日，朱立倫和江啟臣爭相紀念，還砲轟政府，他們可曾批評不放棄武力侵略台灣的中共？國民黨想翻身，不是沒有路，請先掛掉國台辦的電話，回到民主同盟的陣營。馬英九廢掉徵兵制，國防戰力大受影響，蔡英文不恢復徵兵制，司法改革越做越差，國民黨要勇於監督。「恢復徵兵制」、「大力推司改」，就是翻身的一條路，就看國民黨敢不敢！

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