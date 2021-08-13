新聞線上》中國戰狼外交的困境

記者莊榮宏

立陶宛將設置台灣代表處，這是我國在歐盟第一個以「台灣」為名的官方代表處，中國召回大使雖是勢在必行，骨子裡卻是色厲內荏，因為敗戰之罪要追究到哪個層級？誰該為戰狼外交的挫敗負責？

中國外交官動輒恐嚇友邦政要以致多方樹敵，對他國支持香港反送中的民間活動，也在幕後介入阻撓，另一方面則缺乏實質戰功，連疫情有利時機也沒能在外交上奪得一城半池，反而在東歐被立陶宛打臉而顏面盡失，因而有一說指出「喝紅酒的外交官逞口舌之快而樹敵全世界，卻叫喝白乾的解放軍捐血肉之軀去收拾爛攤子」，面對內部不平情緒，中國新華社發文聲稱，親美的立陶宛此舉是向拜登政府表忠。

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這篇甩鍋文歸咎給美國，其實是遮掩外交工作的失能，字裡行間流露的是外交部門的懦弱、膽怯與驚慌。

倘若在軍事上「城池失守，守將問斬」，那麼在外交上，台灣辦事處的設置等於一支匕首插進中國在歐洲的城池，當然要相對問責「外交失守，該當何罪？」中國外交班子是要如何逃避自家人的檢討？

試著捲舌拔音說話：「咱們戰狼外交不是挺厲害的嗎？為啥連立陶宛都罩不住？害得咱們在國際上被看笑話，外交領導班子不該負責嗎？」「外交部是幹啥吃的？為啥沒事先防範？總得給個說法唄！」

馬英九之流的親中統派常扮小丑幫中國恐嚇台灣人，反觀人口和軍力條件不如台灣的立陶宛卻展現出「遇大國則藐之」的膽識，以往和台灣發展關係的國家總是低調以免觸怒中國，立陶宛則是毫無懸念，面對中國召回大使，國會議員莫德基斯說得最透澈「中國大使半年後就會回來，每次都是這樣」，三言兩語，看破手腳，完全不在乎中國的反應。

立陶宛為台灣做出示範：一個國家要有拒絕外力威脅的作為才有資格享有尊嚴；飽受共產鐵蹄蹂躪的立陶宛，志氣高昂而令人尊敬，正是台灣需要的朋友。

中國若為報復而制裁立陶宛，只會使她更親美，對中國更不利；中國若憤而斷交，則正中台灣的下懷，建交指日可待；中國外交此刻陷於「進退兩難」的困境，從此看出中國在外交上極其脆弱的一面。

至於中國大使申知非投書立陶宛媒體，謊稱台灣接受一國兩制，則是落荒而逃的臨去悲鳴，它凸顯中共官員撒謊求生的本能，但改變不了戰狼外交挫敗的根本事實。

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