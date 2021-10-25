社論》遏阻「報復性罷免」逆流

立委陳柏惟昨出面謝票，親切地抱起支持者的小孩。（記者陳建志攝）

立委陳柏惟罷免案上週末通過。陳柏惟是台灣基進黨唯一一席立委，一向標舉抗中保台，因此罷免案由地方政治的對抗，迅速升溫為藍綠、甚至中國與本土陣營較力的戰場。不可諱言的，罷免案的通過令人遺憾，卻也凸顯了吾人必須嚴肅面對的諸多課題。尤其，執政者若不能由此案得到教訓，迅速修正罷免門檻過度寬鬆，以遏阻報復性罷免逆流，並在四項公投案一改保守、消極態度，積極迎戰，則台灣民主之遠景，恐怕仍陰霾密佈。

陳柏惟當初以小黨提名之姿，單槍匹馬向地方實力雄厚的顏家挑戰，創下令人驚嘆的戰果，當選立委。然而，任期不到一半便遭罷免，恐怕也是始料未及。陳柏惟為人處事，外人難以公允論評，但其一貫高亢、鮮明的抗中聲音，自然成為紅藍勢力的眼中釘，加上基進黨又是初涉政壇的小黨，地方派系更急欲重新奪回政治地盤，故而種下多方人馬聯手封殺的危機。由此看來，陳柏惟遭到罷免，泛綠陣營在「尊重選民抉擇」之餘，應該深切檢討罷免案帶來的負面衝擊，方可改正制度缺失，真正落實民主。而觀察陳柏惟罷免案的重要面向︰首先，這是一次典型的報復性罷免。如此論斷可印證於多數罷免理由與被罷免人的問政表現無關，而是指控諸如「搞意識形態」、「三毒立委」等，連台中空污都扯到一介立委身上，而不是指責該為空污負責的地方首長。推動罷免者甚至翻出十多年前的陳年舊案，進行人格謀殺。尤有甚者，國民黨主席朱立倫更將此案視為上任後首要任務，傾全黨之力圍剿，完全流露以大欺小的政治霸凌。甚至，中國央視也在節目中說三道四，下指導棋，顯然有意藉由島內協力者之手，鏟除「抗中保台」的指標性立委。凡此顯示，陳柏惟罷免案是一連串「報復性罷免」的重要環節，而操盤者包括地方派系、藍營與中國。值得注意的是，如今中共下指導棋成功，更會強化其建立一種新的對台統戰模式，協同島內各路協力者，以台灣內部議題為管道伸入黑手。

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其次，此案更凸顯了現行罷免制度的缺失，已危及民主政治的正常運轉。罷免本是一種民主選舉的自我修補機制，針對違法貪腐與背棄政見承諾者，經由罷免予以懲罰。然而，選罷法前次修訂，卻因部分政客迎合民粹，大幅放寬罷免門檻，而種下如今報復性罷免的亂源。選舉的功能︰一方面確保「少數服從多數」，亦即選票較多者為勝選者；一方面也落實「多數尊重少數」，因此設計保障名額、複數選區、政黨代表制，以保障少數與弱勢的權益。但依現行《公職人員選舉罷免法》的規定，則同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免案即可通過。如此一來，便會發生兩種情況︰其一，罷免乃是一種仇恨式的政治動員，一般狀況是同意罷免者的投票意願較高，而不同意罷免者投票意願較低，因此可能發生同意罷免票數低於當選票數，卻能罷免成功的詭異現象。事實也顯示，在單一選區的罷免案，只有韓國瑜罷免票多於當選票，凸顯罷免案符合多數民意。而陳柏惟當初的當選票數為十一萬多票，卻遭到七萬七千多票數罷免，可見低門檻在單一選區容易發生這種「少數否決多數」的反民主案例。此外，在市議員之類的複數選區，多數欺凌少數的情況更加嚴重，因為小黨、弱勢團體原只須取得比例較低的選票便可當選，但現行的罷免規定卻讓無大黨奧援的複數選區當選人，可能遭到選區內非原支持者聯手罷免的命運，而剝奪其發聲的管道。總之，現行罷免制度反映了兩個嚴重違背民主精神的矛盾現象︰「少數否決多數」與「多數霸凌少數」。而這又成為操弄報復性罷免容易得逞的癥結。

易言之，此次罷免案是一種報復性罷免，國人不能忽視它對台灣民主的破壞。令人憂心的是，國民黨朱主席在陳柏惟罷免案立下首功後，已將矛頭指向另一名本土色彩濃厚的立委林昶佐，以及年底的四項公投案，可以預見未來政局仍將動盪不安。此刻，執政黨必須擔負起撥亂反正的重責大任。一，治本之道在於修改過於寬鬆的罷免規定，方可徹底遏阻報復性罷免的惡性循環。二，對於反對陣營無視國家整體利益，把公投視為倒閣操作的非理性作法，必須主動出擊，向民眾清楚說明政策的內涵，尤其開放美豬進口、三接案，對國家、民眾利益的重要性。如此，政府才能獲得多數民意的支持，對抗紅藍的內外夾擊、興風作浪，帶領台灣走出仇恨對立的惡性迴圈。

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