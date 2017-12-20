社論》相信民主的自我矯正能力

立法委員黃國昌罷免案，十二月十六日完成投開票，投票率為二十七．七五％，結果同意票四萬八六九三票，不同意票兩萬一七四八票。雖然同意票高於不同意票，但仍未達選罷法規定的門檻六萬三八八八票，此一罷免案並沒有通過。罷免案發動陣營指出，針對王定宇、蕭美琴委員，不排除發動下一波罷免行動。由於本案是選罷法修正降低門檻後的首例，值得大家深入探究罷免新制的利弊得失與政治漣漪。

罷免的門檻降低，符合民主深化的頭家做主原則。過去的高門檻，甚至不能宣傳罷免案，不啻箝制人民的權利，保障背離民意的政治公職。選民選出了他們，幾乎無法予以罷免，造成頭家做不了主，只能容忍自己選出的政治公職，簡直是開民主的倒車。如今降低罷免門檻，政治公職對選民忠誠的態度自會更加嚴肅。因此，即便降低門檻會使罷免案增加，但這畢竟是民主的進步，民主有點麻煩，但不能怕麻煩。

不過，經由這次的罷免案，也讓大家看到幾個問題，如何改進需要集思廣益。一是，黃國昌以八萬○五○八票當選，事隔一年多的罷免案，則只需要六萬三八八八票同意，便足以罷免達標。這種落差可能形成一種弔詭，那就是，當時獲得六萬八三一八票的落選者，在理論上會比選舉時更容易擊敗當選者。例如這次罷免案，始終反對黃委員的一方，無法在去年選舉讓他落選，大可在他當選後改採罷免策略，而他被拉下來的機會至少大多了。另依修法當時時代力量主張的「簡單多數門檻」，這次的罷免案就過關了。是以，選舉、罷免的難易比例原則，或可再斟酌。

二是，罷免、選舉，性質不同，也因此造成正反動員上的不對稱。選舉，乃是一對一為主的多人競逐，在這樣的選戰氣氛下，候選人的動員能力較強，支持者的積極性也較容易被激發。二○一六的立委選舉，黃國昌與李慶華捉對廝殺，囊括了該選區十六萬投票數中的約十五萬票（選舉人數為二十五萬，投票率為六十三．七四％）。場景換作罷免，罷免發動者與罷免對象，對壘關係跟選舉時截然不同。罷免發動者擁有主動攻擊優勢，且不一定要出之以正面對決，反可訴諸凝聚厭惡罷免對象的同仇敵愾；而被罷免者雖有反駁空間，但終究無法像選舉時一樣，有一個戰鬥立基點相同的對手，可以採取正規戰來吸引選民，鼓舞他們踴躍投票的熱情。其結果，對於去年的八萬○五○八票而言，許多人可能覺得這次的罷免案事不關己。兩萬一七四八不同意罷免票數，比起八萬○五○八當選票數，其間落差充分說明了，選舉與罷免的政治動員，差距甚遠。即使樂見罷免案通過的國民黨也要看到，李慶華的六萬八三一八票與同意罷免的四萬八六九三票，也存在著政治動員上的落差。

三是，選舉候選人必須提出具體的興革政見，讓選民客觀比較各候選人的高下。可是，罷免案的理由卻可以不顧政治公職的法定職務為何，以己方能夠動員的價值取向，全力襲擾罷免對象。如果這成為罷免案的常態，恐怕會有越來越多的政治公職，無法安心從事其法定職務，而經常要瞻前顧後是否有看不見的力量，充當監視他執行法定職務的「警備總部」。或許，政黨之間，候選人之間，也會把選舉恩怨延續到罷免案上演續集。甚至，有人透過罷免案推動運動議題，並非意在罷免成功，而是行銷理念。果真如此，原本選舉已告頻繁的台灣，民主或將更加躁動。

黃國昌委員罷免案，終於塵埃落定。不論如何，黃委員還是可以藉機審視民意脈動。諸如，勞基法修正、同婚立法等議題，是否符合社會多數共識？某些改革進步的堅持，社會現實的腳步能否跟得上，尤其是黃委員自己的選區？這是有關罷免新制的形式檢討之外，同樣應受實質重視的面向。話說回來，罷免新制初體驗，不能只看誰贏誰輸，而應當作精進民主運作的寶貴經驗。值得慶幸的是，不論罷免新制如何，即使有政治公職因門檻降低而落馬，終究還是要回到選舉程序來補選，而選舉的不同設計，還是可以矯正罷免的遺憾，這也是民主值得相信的自我矯正能力。