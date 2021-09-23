新聞線上》國民黨還有救嗎

國民黨黨魁之爭變成「現狀派大戰紅統派」，國民黨的縣市長知道，張亞中當選黨主席，明年底的縣市長選舉就提前玩完了，二○二四也就免談了！（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

國民黨將在週六選出新任黨主席，本來這只是一場江啟臣和朱立倫的「維持現狀」之戰，無關黨的存亡；但在張亞中短期內獲得激進韓粉支持，在網路社群呈現超乎實力無數倍聲量，以及多位國民黨地方諸侯出面「唯一支持朱立倫」的態勢下，黨魁之爭變成「現狀派大戰紅統派」，國民黨的縣市長知道，張亞中當選黨主席，明年底的縣市長選舉就提前玩完了，二○二四也就免談了！

一九四九年至今，中國國民黨在台灣一直未能完成轉型，兩蔣時期不說，李登輝的「國民黨在地化」因為二千年第一次政黨輪替告終。連戰和馬英九走的都是奉承中共，偏離台灣主體意識的路線，國民黨和這塊土地異常的疏離。這也導致深藍群眾在二○一六年蔡英文取得政權，推動軍公教年金改革時，翻臉不認人，其中部分人並質變為「反台灣」急先鋒，他們順著中共的主旋律，在網路社群挑撥美台關係、仇視日本、歌頌中國，完全悖離了台灣生養他們的基本認同。

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許多深藍對於連戰和馬英九，始終懷著一種說不出口的厭惡感，他們戴著「仇富」的眼鏡看連戰，何況連戰輸了兩次總統大選；他們認為馬英九無能懦弱，隨著馬的卸任，結束了黨國菁英統治的懷想。二○一五年國民黨彆扭的演出了提名洪秀柱隨後「換柱」的丑劇，二○一九年「草包藍」力挺剛當選高雄市長的韓國瑜參選總統，菁英被掃地出門。從此國民黨沒有中道力量，被網紅、名嘴、酸民和國台辦四路包抄，立委只會罵街做秀，落得如今下場。

週六的黨主席之戰，攸關國民黨能否維持現狀，朱立倫或江啟臣當選，變化不大，若想要在二○二四挑戰民進黨，不改變「親中反美」路線，絕無可能。如果張亞中當選，黨內將天翻地覆，「國民黨新黨化」是一個可能方向，成為一個深藍少數黨，明年底的地方大選，脫黨參選、退黨參選將如雨後春筍，「無黨籍候選人」會出奇的多。

從李登輝時期開始，許多人期待中國國民黨轉型為「台灣國民黨」，有人認為黨主席之戰若出現重大變化，國民黨可能裂解成中國國民黨和台灣國民黨兩個政黨。可惜啊！過去「台灣國民黨」未能一鼓作氣，現在已是再而衰，三而竭，氣數已盡。國民黨門口早就有一個大敵，雖不起眼，但很難纏，就是柯文哲的台灣民眾黨，正等著拆掉國民黨的房子做「都更」。這幾年下來，這個黨修煉的「厚黑學」功夫越來越深，沒有政治規矩，死纏爛打，笑罵由人，「只要有聲量，沒什麼不可以」。面對這樣不講江湖道義的競爭者，國民黨員難道不覺得可怕！

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