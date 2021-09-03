新聞線上》團結就是力量

第一批BNT疫苗昨天運抵台灣，為抗疫大作戰注入生力軍。這次不但是公私協力、官民合作的成功模式，更是台灣群體力量的總集合。（記者姚介修攝）

記者莊榮宏

第一批ＢＮＴ疫苗昨天運抵台灣，為抗疫大作戰注入生力軍，接下來還會陸續到貨，這讓疫情獲得控制的台灣更添信心。

這次不但是公私協力、官民合作的成功模式，更是台灣群體力量的總集合，坦白說，若沒有民間的活力與決心，絕不可能成就此事；另一方面，若沒有蔡英文以總統高度排除僵硬的官僚文化，民間必將仰望體制的高牆而興嘆。

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這次成功模式，讓人看見蓬勃發展的民間活力，這是台灣民主自由的體制優勢，也是壓制民企「劫富濟黨」的習政權所望塵莫及。

但此事也暴露台灣官僚文化「防弊重於興利」的缺陷，比諸新加坡「興利重於防弊」的公務員文化，台灣確有先天不足，經由這次成功經驗，期盼官僚體制能開啟視野，秉持「計利當計天下利」的心胸敢於突破限制以致力「圖利」全民。

衛福部長陳時中昨天表達「感謝感謝再感謝」，這是代表民進黨政府的由衷之言，代表台積電出席的張淑芳女士致詞肯定郭台銘，更特別強調「團結就是力量」。

關於團結就是力量，從小到大受到的教育都教導我們「一把筷子折不斷」，政客卻反其道而行，為政黨之私而天天噴口水，把本應團結的筷子一根一根折斷，他們見縫插針沒縫也插針，有理不饒人無理加碼罵人，深化基本盤而嚇跑中間盤，不知不覺把自己搞成社會公害、嫌惡設施，卻自鳴得意為「戰鬥藍」，殊不知中間選民對無理也要找碴的「戰鬥狼」深感厭煩；果不其然，最近一項民調就反映出這種疲勞效應。

直到昨天，江啟臣和柯文哲這兩個黨主席依然忙著酸蔡政府，民進黨也不甘示弱反擊，若干電視政論節目當然也沒放過這個題目，繼續撥弄插針；在疫苗來台之日，用口水撕裂社會者都是折斷筷子的歷史罪人。

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