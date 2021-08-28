自由廣場》房價逆勢上漲的矛盾現象

◎ 王瑞興

去年以來，各國面對疫情衝擊，經濟普遍負成長，為兼顧民生與經濟，不得不舉債擴張財政，但也引發通膨疑慮。行政院主計總處公布一一○年五至七月躉售物價指數連續三個月超過二位數，通膨蠢蠢欲動，尤其營建原物料上漲及缺工現象，更帶動房價漲幅。

依內政部統計一一○年一至六月建物移轉棟數十七萬五一四五棟，相較去年同期十四萬○三七八棟，增加三萬四七六七棟，成長廿四．七七％。為規避七月一日實施的二．○版房地合一稅是可能原因之一，但也不能排除購屋保值防通膨。

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從經濟理論而言，供給大於需求，價格理應下跌，但住宅屬性有別一般物品，未跌反漲。依九十九年主計總處「人口及住宅普查統計分析」全國住宅總數八○七萬四千戶、空屋一五五萬九千戶，空屋率十九．三％。又營建署統計，一○○年至一○九年核發住宅使用執照共九十萬五千戶，但十年間增加三十三萬六千人，以內政部估計平均每戶人口二．八八人計算，需求十一萬七千戶，超額供給七十八萬八千戶。如加計九十九年住宅普查的空閒住宅，超額供給高達二三四萬七千戶。一○七年內政部公告全國國土計畫，也示警「住宅呈現供過於求的現象」。尤其是，自一○九年起人口首度負成長，今年上半年總人口又減少七萬三七二七人，其中死亡超過出生人數一萬九○四○人，住宅需求理應下降。

但，當前呈現空屋率高、供給繼續增加及房市買氣熱絡矛盾現象。而依中央銀行統計，迄一一○年六月住宅貸款八兆四○六八億元，建築貸款二兆六二○九億元，雙雙又創歷史新高。國際新聞報導，疫情下全球房價逆勢猛增，台灣也不例外，因此去年行政院推出健全房地產交易方案。但隨著疫情蔓延，經濟成長減緩，信用擴張，通膨隱現，住宅成為避險保值標的，也成為新的問題。

以筆者居住地來看，去年初，南投市推出集合住宅建案，每坪成交價首度站上二字頭，但南投市人口已跌破十萬人，偏鄉房價如此，六都可想而知。疫情下房價逆勢上漲，衍生相關問題，有待主管機關深入研議。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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