自由廣場》廣島「原爆記念日」有感

◎ 韓良俊

八月六日是日本廣島遭到原子彈轟炸的七十六週年紀念日，當天在原子彈落下的八點十五分（日本時間）開始，廣島市舉行了紀念儀式（日本稱「原爆記念日」）。照例由廣島市市長松井一實、一男一女兩位廣島的小六學生，以及日本首相菅義偉接續致詞，除了去年因武肺疫情停辦，每年此時，我都會觀看ＮＨＫ的現場轉播。

綜觀今年的致詞內容，他們強調，受炸的倖存者平均年齡已八十四歲，不可讓這些悲慘的遭遇受一般大眾遺忘而「風化」；兒童講者則提出「和平誓約」，希冀建立「和平文化」，使世界成為沒有戰爭、不以戰爭恫嚇他國的世界；菅義偉首相更重提只因一顆原子彈落下而使十多萬人一下子瞬間喪失生命，他倡議要有「和平祈願式」。

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每年紀念儀式都圍繞在受原子彈轟炸者是多麼悲慘，以及要有世界和平這兩個重點。這些的確重要，問題是，我每年都納悶，為何官方與民間竟無一人會公開提及或發問，這樣悲慘的遭遇為何發生？因何臨身？

問題就在當年日本發動了戰爭。日本雖是全世界唯一遭受原子彈轟炸的國家，是很值得同情的受害者，卻也是發動太平洋戰爭、導致二次世界大戰的加害者。因此，豈能每次都苦訴如何受害，卻無一丁點自覺的加害者意識和責任感？

再說，不能光空談和平重要，更應有如何達成的論述。因此，在主張消滅核子武器之前，應大聲疾呼：任何國家、任何團體皆不可先行發動戰爭！過去日本犯此錯誤，而今日還有許多「強國」亂倡狂妄、自大的民族主義而耀武揚威、窮兵黷武、恫嚇鄰國，這才是比主張消滅核武之前，更根源的關鍵所在！

廣島和平紀念公園有一塊「原爆死沒者慰靈碑」，刻著「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」（請放心安眠，過錯必不重複）。我曾向多位日本友人指出，這一句沒有主詞，到底「誰」將不重複犯錯？他們給我的解釋是，主詞應是世界上「人類全體」。這當然很好，也說得過去，但更好的，日本還是應該先行承認自己曾是太平洋戰爭、二次世界大戰的戰爭發動者，然後以懺悔、認罪之心，再來強力倡議經由「不可發動戰爭」，而達成世界和平的理想，這才是合乎道理而更有說服力的做法。

（作者為台大名譽教授，曾留學日本七年）

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