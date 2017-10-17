漫遊藝術史》淺談希特勒與建築師阿爾伯特·施佩爾理想中的「世界之城日耳曼尼亞」城市設計

「世界之城日耳曼尼亞」滿足了希特勒的野心，也滿足了施佩爾希望在納粹黨內大展長才的夢想，可終究無法在現實生活中實現。

Sophietje

1933年至1945年期間德國納粹統治時期，希特勒（Adolf Hitler,1889－1945）成為統治者，建立第三帝國（Drittes Reich）。在統治德國初期，希特勒便對城市改造十分重視。1930年代的德國社會雜亂不堪，統治者不斷將統治權力從黨擴大至全國，乃至於全國城市規畫，都是獨裁政權統治者管控之處，首都柏林城的建造與重整更是希特勒的治理重點。

在當時，許多納粹黨員和菁英分子紛紛希望得到希特勒的青睞，作為城市建造者與建築師的阿爾伯特·施佩爾（Albert Speer,1905-1981）也不例外。施佩爾在1931年代加入納粹黨，很快便獲得希特勒賞識和認可，成為希特勒的重要密友【圖1】。

【圖 1】施佩爾向希特勒展示其設計圖（約莫1938年）。



施佩爾之所以能與希特勒保有密切的關係，與希特勒親自授予他極大的城市規劃權有關。施佩爾的專長為建築設計，他很早就了解到希特勒整頓柏林城計畫，但得到了授權後，施佩爾才相信自己擁有了許多建築師都夢寐以求的工作：建造整座城市。此後，施佩爾便完全的聽命於希特勒，甚至到了言聽計從的程度。

1930年代尾聲，希特勒與施佩爾共同商討建造「世界之城日耳曼尼亞（Welthauptstadt Germania），【圖2】」計畫，企圖建造宏偉、壯闊、超越歐洲各個城市的世界之城。因此希特勒在戰前便廣徵柏林城內的土地，讓整座城市的城市建設權由第三帝國政權管理，希望在第二次世界大戰結束以後，將整項計畫全數落實完成。作為德國的首都，柏林城成為希特勒欲彰顯自身的威望，這使得施佩爾在處理「世界之城日耳曼尼亞」整體城市規劃時，結合希特勒對於柏林城市改造計畫，將城市劃分為東西向和南北向後，再依據城內的幹道和軸線進行規劃，並將市中心往西移，試圖改善柏林城予人陳舊、凌亂的印象。

【圖 2】施佩爾所建造的「世界之城日耳曼尼亞」（Welthauptstadt Germania）」模型。



從現存的「世界之城日耳曼尼亞」城市規劃圖來看，施佩爾與希特勒共同討論出柏林城內的主要幹道約有五公里長，街道長度則約有120公尺長。這條被命名為「勝利幹道」（Triumphal Arch）的主幹道，應是發自於希特勒的構想。希特勒希望能建造一條極為寬廣的大道，讓柏林城內的建築物和街道之間能夠依循著大道沿線發展。在大道北邊的位置上，有一座可容納18萬人的巨型廣場（Menschen Platz）；在最北邊之處，則有一座具有220米高的大型穹頂建築「人民大廳」（Halle des Volkes）【圖3】，穹頂的大小比文藝復興時期歐洲教堂的還大，藉以展現出建築的輝煌氣勢。在南方則以布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）為支點，連結城門外的蒂爾加藤公園（Tiergarten），使城市中心與城區外相互連結。除了布蘭登堡城門以外，施佩爾還規劃一座凱旋門，構想出自於巴黎凱旋門（Arc de triomphe de l’Étoile）， 其高度明顯高於城內眾多建築物。事實上，希特勒非常喜歡巴黎城市規劃，他不斷的將柏林與巴黎進行比較，希望柏林城的規劃能向巴黎取經，最後超越巴黎市容。

【圖 3】施佩爾和希特勒規劃的人民大廳（Volkshalle）。



然而，「世界之都日耳曼尼亞」計畫因為第二次世界大戰的爆發與執行上的困難，最終未全部實踐。在二戰以後，施佩爾坦承當他知道這項城市計畫時，感覺「飄飄欲仙」，有一點得意忘形了，以至於「世界之城日耳曼尼亞」的規劃草圖與模型中所展現的城市結構，是非常粗糙的【圖4】，甚至未考慮到國家財政和實際可執行的人力，僅一味的將計畫做大。他將整座城市的建設集中在安置大型建築，只因配合在希特勒心中，唯有建造巨型建築物，才能「喚起偉大的民族記憶」的期待，而忽略了新式建築與周遭環境間的調和性。在落實希特勒希望將所有建物整齊化、巨型化和系統化的建城構想之下，城市環境、交通幹道、公共空間的開闢卻被忽略了。更因此，在1938年至1939年，許多人民在接到官方通知後，被迫離開自己的家，無條件的將居所讓給政府作為城市建設之用，這一批被徵收者名單中不乏猶太人。在希特勒的「世界之城日耳曼尼亞」計畫中，已經有將猶太人趕出柏林城中心的跡象，甚至劃分出隔離區，為納粹執行種族淨化留下伏筆。

【圖 4】 「世界之城日耳曼尼亞」的建造模型。



「世界之城日耳曼尼亞」滿足了希特勒的野心，也滿足了施佩爾希望在納粹黨內大展長才的夢想，可終究無法在現實生活中實現。戰後，曾有人對此項計畫的失敗予以評論：

這一點也許也能說明，為什麼城市規劃方案―寬闊的街道及其所有附屬設施的設計―狹義上的設計方案，會遭到如此可怕的失敗。…他們享受著令人陶醉的自由，擁有取之不盡的資金，所以早已把一切規矩忘的一乾二淨，他們，不管是誰，早已不知道方圓是什麼（1）。

隨著德國的戰敗，納粹留給德國人沉重的歷史包袱，也影響著後人對於「世界之城日耳曼尼亞」的評價。但是，「世界之城日耳曼尼亞」的失敗仍是有意義的：沒有人可作為城市的絕對主宰者。

參考資料

Julius H. Schoeps, Berlin: Geschichte einer Stadt. Berlin: be.bra.Verl., 2001.

阿爾貝特施佩爾，《第三帝國內幕: 阿爾貝特·施佩爾回憶錄》，北京:生活.讀書.新知三聯，1982年

約阿希姆費斯特著，任翔譯，《無法回答的問題:希特勒小圈子裡的秘密》，北京:中央編譯，2006年

Theguardian,https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/14/story-of-cities-hitler-germania-berlin-nazis

（1）引用自約阿希姆·費斯特著，任翔譯，《無法回答的問題:希特勒小圈子裡的秘密》，北京:中央編譯，2006年，頁15。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 淺談希特勒與建築師阿爾伯特·施佩爾理想中的「世界之城日耳曼尼亞」城市設計