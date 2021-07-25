◎ 陳財能

七月二十三日，因中國武漢病毒延遲一年舉行的二○二○東京奧運正式開幕，主辦國日本安排各國以日文字母排序入場，似乎故意地以台灣的（ta）列在「た」序，而不是以中華（chi）台北的「ち」，使台灣在中國之前出場。儘管大會仍以「Chinese Taipei」介紹，NHK主播和久田麻由子卻直接說出「台湾です」稱呼我國。

前日不久，先後也有兩個現象與「台湾です」有直接關聯，先是全世界第一個「台灣代表處」在東歐立陶宛設立；後是政治大學選舉研究中心公布最新的台灣認同調查。終戰以來，這兩個持續變動現象下的「台湾です」，本質性存在著台灣人認同的混亂與主體性國家的建構，值得我們台灣人一起深刻反思。

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先從「台灣認同調查」清楚看見「台灣人認同混亂」的事實。

我是誰？這是形成「人認識、認同、相信到超越自己」真實生命的有機循環。假設以此為基準來看政治大學選舉研究中心從一九九二年至今所做「台灣認同調查」的變遷，自然就清楚看見「台灣人認同混亂」的事實。

台灣人認同的變遷，是從外來的中國威權體制脫離而轉向台灣主體民主的歷程。表層而言，自認是台灣人的比例從十七．六％（一九九二年）成長至六十三．三％（二○二一年），而自認是中國人的比例從二十五．五％降至二．七％。這樣的結果，當然彰顯「台湾です」的喜悅。但是，從深層來看，至今尚有三十一．四％，還未脫離蔣經國「我是中國人也是台灣人」雙重認同的語境。

再從「台灣認同調查」發現「主體性國家建構」的核心障礙。

雙重認同的混亂，現實上，不僅台灣人身分認同無法達到「絕對群體認同值」（八十五％），更使得台灣獨立做為一個國家的認同，僅有三十．八％。從「先有人，才有國家」的基準，當「台灣人」的身分與國家不見得「同一」時，那就是「主體性國家建構」的核心障礙。同理，這也就是為何「維持現狀」、「兩岸一家親」及「中國因素」得以干擾「台湾です」存在世界的根源。

毫無疑問的，如果「台湾です」要成為我們台灣人的共識，那麼，徹底清除身分認同的混亂，就是我們台灣人建構主體性國家的核心要素。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

◎ 莊博文

本屆奧運開幕式，肯定是我幾十年來最難忘的一次。

大約開幕式開始前一至兩個小時，筆者在推特上就已經看到有些日本推友寫說，台灣這次的出場順序不是ち（chi），而是た（ta）；頓時，筆者腦海不禁浮現一股「癡心妄想」，該不會今年我國選手真的可以用「台灣」的名義進場吧？在電腦前等了幾小時，終於輪到台灣選手進場，可惜一切可能還是按照國際奧委會的規定辦理吧，牌子上寫的是Chinese Taipei，司儀所念的也是Chinese Taipei。不過，沒多久，筆者發現我所追蹤幾位住在台灣的日本推友，突然發出感動、淚腺崩壞之類的推文，在那當下，我又被搞迷糊了，到底是怎麼回事啊？直到看見他們不約而同地轉推一位日本人的推文（引用來源：https://twitter.com/ohayoumayuge/status/1418567100352778253），我終於完全搞懂了，上面是這麼寫的，「チャイニーズタイペイ」3連発の後の和久田アナの「台湾です！」に覚悟とメッセージを感じた。

筆者是這麼理解的：在奧運會場連續三聲響徹雲霄的Chinese Taipei之後，和久田主播在現場實況轉播時講的「台湾です！」（現在進場的是台灣），我想它背後所包含的，不僅只是（深刻的）覺悟，還有所想要傳達的強烈訊息吧！

筆者不禁在想，就算同樣住在台灣，也不見得所有人都給這位主播鼓掌叫好，但是我相信，會因為「台湾です！」而大受感動的，肯定不會只有筆者一個人。

（作者為軟體工程師，台北市民）

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