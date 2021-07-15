自由廣場》「數位足跡」可能遭中共蒐集與利用 資安國安談「滴滴出行」事件

◎ 孔憲臺

中國國家網信辦七月九日公告，下架滴滴母公司北京小桔科技有限公司旗下的二十五款App。各界解讀大多為「滴滴出行」因蒐集大量民眾（當然包括黨政軍要員）的基本資料、日常搭車活動資訊，且在美國上市、募資，相關大數據資料恐落入西方國家之手，將傷害中國「國家安全」，因此遭到強制審查並下架。然而，各界關注中國日漸強化對民營企業及網路輿論的管制外，卻忽略了在中國發展的台灣人民，以及部分陸資企業在台發展，可能對我國資訊安全造成的傷害。

二○一六年曾有數據顯示，在中國發展的台幹、台生、台眷、台商約兩百萬人，近年缺乏精確的統計數字，估計人數不至於變動太多。由前述「滴滴出行」事件顯示，在中國包括身分資訊、國籍、對話、手機定位、臉部資料、住址、生日、叫車、付款等行為所留下的「數位足跡」，都可能遭到中國官方蒐集與利用。台人在中國的日常生活、商業行為，都可能因此洩漏，小至人身安全，大至我國家安全，都可能造成衝擊。

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一個講求民主法治的國家，私人企業對於因業務而蒐集的個資，都必須高規格保護，公權力若因犯罪調查、國家安全等因素，需獲取私人公司相關機密資訊時，均有極完備的申請要件與程序。惟「滴滴出行」目前看來並無明確危害中國國家安全的證據，副總裁李敏亦表示，所有中國用戶數據均存放在中國境內伺服器，並未開放美國境內使用。但在中共黨管一切的中國，政府仍然一意孤行。

最後，除了在中國的台灣人外，近年許多中資企業透過轉投資、併購、合作等手段進入台灣市場，這些企業所蒐集的個資，都有極高機率輾轉遭中國政府蒐集利用。過去中國政府或民間企業侵害用戶隱私事件頻傳，如《金融時報》曾指出有中國業者試圖繞過iOS的隱私規範，蘋果公司因而警告將下架不合規範的App；中國App私自蒐集用戶個資，並與中國政府及其警政資料整合事件，也層出不窮。

「資安即國安」，這是我們在觀察「滴滴出行」事件時，需要「另類」思考的方向，更需要政府相關部門慎重看待，擬妥對策因應。

（作者為台灣金控暨台灣銀行政風處處長）

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