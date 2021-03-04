社論》「中國出了個習特勒」

在中國多事之秋之際，政協、人大兩會今日開鑼。在此之前不久，習近平下令全黨進行「黨史學習教育」，要求「正確認識和科學評價黨史」。同時，高調舉辦華國鋒一百週年誕辰座談會。中央電視台新聞聯播稱，華國鋒是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠共產主義戰士，無產階級革命家，為中國革命、建設、改革奉獻了畢生精力。當然，與其說這是華國鋒的鹹魚翻生，不如說這是習近平的古為今用。

鄧小平崛起，華國鋒下台，以往是撥亂反正。如今，習近平卻要為他們「正確認識和科學評價黨史」，其所傳達的真正訊息恐怕是，要對鄧小平及改革開放「正確認識和科學評價」，而其口吻是傾向負面的。美中貿易戰以來，習近平多次強調「自力更生」，深圳特區四十週年南巡也不例外，似乎令人聽到毛澤東的回音。過去幾年，西方國家逐漸體認到，在習近平統治下，改革開放已經名存實亡，香港趕進度「二次回歸」，公然揚棄鄧小平的「五十年不變」，更是最新警鐘。而習近平言行則一再作證，此一後見之明是遲來的醒悟。

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最近，「求是」雜誌發表習近平的「在河北省阜平縣考察扶貧開發工作時的講話」，強調中國全面建成小康社會，最艱鉅、最繁重的任務在農村，特別是在貧困地區；沒有農村的小康，尤其是沒有貧困地區的小康，就不是全面建成小康社會。隔了幾天，他在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」宣稱，中國在脫貧上取得全面勝利，近億農村貧困人口實現全部脫貧。凡此，既是反駁去年兩會李克強諷刺十足說的，有六億人每個月的收入也就一千元，也與鄧小平讓一部分人先富起來的小康社會別苗頭。

又是「正確認識和科學評價黨史」，對華國鋒、鄧小平評價倒置。又是吹噓在脫貧上取得全面勝利，創造了「彪炳史冊的人間奇蹟」。又是效法毛澤東的「自力更生」，因應民主國家群起圍堵戰狼。項莊舞劍，意在沛公。習近平的心思，顯然是想凌駕鄧小平（江澤民、胡錦濤更無足輕重），直接繼承毛澤東的正統衣缽。而華國鋒，正是毛澤東指定的接班人，「你辦事，我放心。」所以，鄧小平的韜光養晦，也要代之以霸權夢。

毛澤東，華國鋒，習近平，這樣的政治系譜，凸顯了習近平超越鄧小平、緊鄰毛澤東的黨史地位。此一地位的確立與維持，目標自然是指向二○二二突破三任魔咒。為此，對內加強數位極權統治，對外但做戰狼又何妨，尤其是徹底改造「香港省」、對台統戰退位、攻略為主，料是今後習近平強控制的日常。一如美國前國防部長蓋茲所言：「習近平致力於在任內，將香港和台灣重新收回中國，讓他達成跟毛澤東一樣的地位。」香港、台灣之後，接著不論是哪裡，最後目標則直指美國霸權。

七月二十三日，中共建黨百年，乃是習近平塑造毛澤東第二的重要日子。武漢肺炎務必隱匿到底，疫苗外交玩得淋漓盡致。以經貿分化美國的盟友，並藉機宣傳習近平的「治理模式和治理能力」。馬雲所象徵的民企力量，絕對不容挑戰黨的絕對領導。國際干預香港、新疆、西藏甚至台灣，將會遭到強硬反擊。中國海警，可能對周邊國家採取準軍事作為。至於二○二二北京冬奧，想盡辦法也要突圍民主國家的抵制。一切，聚焦於連三任，乃至「二○三五遠景目標」。看齊毛澤東，不僅是歷史定位，更現實的是掌權無限期。當然，還要超越毛澤東，戰狼出征追求霸權，成為功業彪炳的「新皇帝」。而去年就有印度媒體報導：習近平和希特勒之間有很大的相似性，包括利用全球舞台為自身謀利，集中權力，清洗異己，以及擴張領土等行為。

習近平的野心越來越不掩人耳目，讓拜登想軟也軟不下來。美國中情局長提名人伯恩斯，在參議院聽證會直言，美國國家安全的關鍵就在於戰勝中國這個「威權主義對手」。先前，龐皮歐曾言，自從一九四九年以來，中國一直被一個殘暴的威權體制、一個共產黨政權所統治；我們大大低估了中國在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度，而全世界正在看清楚這一事實。「中國出了個習特勒」，構成後冷戰時代的最大挑戰，也促使台灣與國際安全體系益加息息相關。而習近平的狼性說明，民主國家不只需要覺醒，更需要實際壓力與有力回應的行動。唯有及時的集體行動，才能實現孔傑榮的預言：習近平獨裁終會像毛澤東獨裁一樣成為過去。

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