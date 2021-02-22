高教展望》境外聯招／教部樂見其成 盼各校達共識組合

暨大校長呼籲整合推動「境外生聯招」。教育部則樂見其成。（資料照）

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台灣防疫有成，可成境外招生一大利器，暨大校長呼籲整合推動「境外生聯招」，大學端多表支持但也憂學歷認證等作業繁複，各校多元招收、多次放榜的彈性也須兼顧，更是挑戰。教育部則樂見其成，盼各大學達成共識組合，將提供法令與資源協助。

大學端憂認證作業繁複

教部將供法令與資源協助

教育部政次劉孟奇表示，目前大學招收僑生、港澳生或中生均有聯招機制，招收境外生則由各大學辦理單獨招生，確實可討論整合；樂見各大學形成共識，建立外國學生聯合招生管道。

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亞洲大學校長蔡進發說，海外有台灣教育中心推展各國教育展，印尼方面由亞大負責，每年在當地舉辦各校招生介紹，他認同國內推動境外生的聯招申請，建立單一窗口業務，尤其台灣防疫好、社會安全、學費僅澳洲10分之1不到，對外國生有極大吸引力。

台灣師範大學國際長劉祥麟則提醒，外國生的聯招構想具創意，但實際執行面複雜度恐很高，例如目前各校單招最困擾便是各國學生的學歷認證，建議審慎評估。

清華大學教務長焦傳金也說，外國生聯招須提供更多彈性，配合各國大學競爭，最好採多次放榜。世新大學校長吳永乾分析，各校境外招生規模和條件差異性頗大，競爭又激烈，聯合作業的可行性不高。

而雙語環境也是外國生來台重點。焦傳金認為研究所可全面提升英語環境，清大已在各學院再設國際長，另有國際生大一不分系等供選擇。劉祥麟說，駐外館處公告各校英語課程清單，讓外國生參考，如台師大便有27個系所提供英語授課。吳永乾建議，國內師資與學生外語能力都要提升才能加速雙語。

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