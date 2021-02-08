高教展望》大學術科報考逐年減少 學者籲重啟領域分類

近年大學術科考試音樂及美術組報名人數

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕少子化對藝術等特色領域大學衝擊更大，大學術科考試委員會統計，近十年來，音樂、美術組報考總人數已降三成七。學者分析原因是大環境收入下降且畢業出路窄，建議政府出資支持藝術家定期巡演，補助中小學生從小培育藝術美感及欣賞。也有學者建議重啟領域分類，融合大學與技職雙邊，讓藝術搭上跨領域潮流。

近3年高中藝才班統計

大學術科考試統計，一○一學年音樂組、美術組報考人數七一七三人，此後逐年下滑，一一○學年僅剩四五二三人，降幅達三成七。教育部統計，近三年高中藝才班人數，音樂班從一○七年的一千九百多人降到一千七百多人，美術班則維持約二千五百多人。

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應補助藝文團體巡演、中小學參觀

台北藝術大學前校長楊其文分析，除了出生率低，大環境國民所得偏低，家長難負擔藝術學習開銷，畢業生也難尋工作，多數轉換跑道。盼政府多挹注資金鼓勵，從補助藝文團體巡演，補助中小學參觀等，從小扎根藝術欣賞。

實踐大學前校長、洛克威爾藝術實驗教育學校籌備校長陳振貴說，國外藝術領域名為Arts，其中包含設計類別，國內卻將設計與純藝術分開，再加上技專跟普通大學招生不同，切割再切割下，導致純藝術發展式微。建議官方邀集各界，重新討論純藝術、設計與數位媒體等跨域整合。

台灣師範大學美術系特聘教授黃進龍則憂心，少子化將導致藝術專科校院的學生素質下滑，但光是高中藝才班是否減招，就面臨民代壓力。若不改，藝術科系恐喪失篩選機制。

教部預計新增跨領域藝術分類

教育部表示，現行體制面臨「藝術教育法」與「特殊教育法」雙軌，導致教學現場問題複雜，正通盤檢討。也注意到高職藝術群科是否納入專業藝術教育範疇等議題，正彙整國外藝術教育分類，預計新增「跨領域藝術」等分類，相關草案預計七月推出。

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