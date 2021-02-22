高教展望》暨大校長武東星：海外聯招擴及境外生

暨南國際大學校長武東星受訪，認為海外聯合招生可從現行的僑生階段，拓展至外籍生，可先從鄰近且招生成熟的國家如日本、韓國、泰國等地優先實施。（記者吳柏軒攝）

我國境外生占比偏低 聯合擴招解生源不足 日韓泰可先試辦

歷年大專校院境外學生主要來源國

記者林曉雲、吳柏軒／專訪

我國受少子化威脅甚深，本地生源持續減少，117學年大一本地新生將僅剩13萬多人。國立暨南國際大學校長武東星表示，屆時除了頂尖大學，恐怕僅有「具國際招生能力」的大學可正常營運；擴招境外生是少子化解方之一，但目前我國的境外生占比偏低，且是各大學單打獨鬥。他建議我國海外聯招會應從招收僑生擴大為聯合招收境外生。

打團體戰 避免單打獨鬥

暨大自1996年起負責「海外聯合招生委員會」，武東星指出，海聯招負責協助各大學招收僑生，迄今已培育近20萬名僑生返回僑居地服務。

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相對現在的境外生是各大學單打獨鬥招收，他建議海聯招擴大為聯合招收境外生，整合大學及政府力量打團體戰，可先以日本、韓國、泰國等鄰近重點國家為對象，明年可先從試辦小規模的境外生聯招開始。

教育部統計，109學年境外生共有7萬8701人，其中學位生5萬4019人，以越南最多，其次為馬來西亞、印尼。日本籍則有7458人、其中學位生2147人，泰國籍學生2803人、學位生1197人，韓國籍學生2776人、學位生842人，顯示日韓泰等國還有極大可開拓生源的空間。

日本僑生來台 逐年增加

武東星說，武漢肺炎肆虐全球，我國因防疫有成，國際知名度大開，近日即有日本媒體報導，群馬縣高崎市的東京農業大學第二高中，全力支援日本高中生申請念台灣的大學。而日本僑生來台灣讀書的人數也逐年增加中，107學年21人，近3年已翻倍成長，日本的確是我國大學可加強招生的對象。

武東星更指出，歷經20多年，僑生招生作業已趨穩定，現在是擴大海聯招功能的最好時機；因大環境因素，港澳僑生來台讀書有些障礙，馬來西亞等國僑生近飽和，若將海聯招擴大、協助大學共同辦理境外生聯招，可提供境外生「一站式服務」。

擴大辦理 可「一站式服務」

他說明，境外生聯招「一站式服務」可結合有意願的大學，使境外生一次了解全台的公私立大學特色，各校仍可訂定不同招生條件或門檻，讓境外生保有多元選擇權，大學也能節省招生成本。

目前僑生和境外生來我國求學方式不同，武東星分析，僑生是透過海聯招採個人申請制（4個志願）與統一考試分發（70個志願），境外生則是個別申請我大學。僑生統一考試採華語施測和統一分發，境外生個別申請一所大學未成功，若沒申請其他大學，就喪失來我國求學機會。

頂大系所加入 更具吸引力

他說，目前境外生招生名額是各大學招生名額外加10%，僑生也是外加10%，但許多學校其實用不完，而台成清交等頂大的知名系所則受到師生比限制而無法擴招，需要教育部協助增聘師資。他相信頂大知名系所參與境外生聯招，會使聯招更有吸引力。

武東星認為，「2030雙語國家政策」推動中小學到大學全面營造雙語環境，更能吸引境外生來台就讀，境外生增加亦有助我國邁向雙語國家。教育部初步已選出4所標竿大學，預計4年內達到90%博士班、70%碩士班、50%大學部全英語授課。

他指出，距2030年的9年過渡期間可先採取「雙語教學」，以他自身授課經驗為例，班上有印度外籍生，授課時，他以英文為主、華語為輔，長久實施下來，本地生也因此提高英語力。

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