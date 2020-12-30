高教展望》境外招生 大學盼放寬數位學分

明新科技大學與億光電子推國際產學專班，引入境外生來台攻讀學位。（資料照，廖信德提供）

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕疫情衝擊，國際招生受阻，大學紛採線上博覽會，歐美等國則紛推網路遠距授課。大學建議，後疫情時代，政府應放寬遠距先修華語、遠距授課學分占比等限制，讓境外生可更多元修讀台灣的高教學位。教育部表示，不排除彈性擴大遠距學分占比。

武肺疫情衝擊，英國劍橋大學今年秋季班到明年夏季採全網路授課、曼徹斯特大學則是秋季學期採網上授課，牛津及愛丁堡、卡地夫等大學也推部分遠距，台灣是全球少數維持正常授課的國家。

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台師大國際長劉祥麟分析，今年校內外籍生比去年微增一．四％，原因除了台灣防疫做得好，也與香港僑生激增有關。如今出國招生困難，招生改採外籍師生口耳相傳，建置招生網站及線上教育展等，今年更成立「全球遠距學院」，讓外籍生可線上先修部分學分，疫情趨緩再來台，線上學分可折抵，但希望教育部放寬更多數位課程的認定限制，才有更大招生空間。

明新科大國際長廖信德則說，該校靠過往合作夥伴在各國協助招生，如與菲律賓合作的碩士雙聯學程，曾獲當地電視台採訪，新學期擬招四十人，有一百六十多名菲生報考。

廖信德提醒，新科技無法取代實體操作，台灣可從既有成效好的學校擴大境外招生名額或產學專班人數，遠距教學則拿來推動語言教育。

教部︰採專案審查 研議擴大適用對象

教育部新統計境外生入境人數已逾一萬九四六三人，而遠距學分依規定占總畢業學分不得逾二分之一、如果占比三分之一到二分之一，須先報教育部審查。教育部高教司長朱俊彰說明，因應武肺疫情，教育部採取可專案審查，不過國內大學大多正常上課，無大學申請擴大遠距教學占比逾三分之一。但基於協助大學招收境外生，可研議是否擴大適用對象。

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