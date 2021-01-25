高教展望》中信金融管理學院校長施光訓：發教育券 拉近公私校學生負擔差距

中信金融管理學院校長施光訓。（記者劉婉君攝）

以學生數為標準關私校 將加劇資源分配極端化

記者劉婉君／專訪

受到少子化衝擊，教育部公布全台已有40所私立高中職大學列退場預警名單，行政院新版私校退場條例也已送入立法院審議。一手推動瀕臨退場壓力的「興國管理學院」轉型為招生率百分百的「中信金融管理學院」校長施光訓認為，少子化導致學生大減，私校只能發展為專精有特色的精緻小校以求永續；官方如用學生數來關私校，恐怕10年內會出現教育資源分配極端化，造成人口急速向雙北都會區集中的失衡，形成教育不均的惡性循環。

招生辛苦的學校 多在偏鄉

中金院前身為興國管院，2015年重組更名後，連續5年新生註冊率100%，被視為私校成功轉型的案例。施光訓說，少子化是大家共同面對的問題，但招生辛苦的學校多在偏鄉，若僅因學生少就斷然關校，未來將只有大都市才有大學，對台灣的長期區域均衡及世代發展並非好事。

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施光訓認為，目前全國私校學生約占60%、公立40%，同是台灣年輕人，公立學雜費比私立便宜一半，沒有道理，許多私校學生一畢業就有40萬元就學貸款要繳。政府若發放「教育券」，可拉近學生就讀私校與公校的負擔差距，學校和教育界的發展也較能維持良性軌道。

讓有意辦學者 投入公益資源

施光訓也呼籲，教育部應設計一套機制，讓有意願辦學的人投入更多公益資源。他指出，新版私校退場條例立法精神不錯，但部分人士打著「公共化」旗幟，有意導向由政府直接先代位「賠償」教職員優惠離職金，甚至還要另撥優惠資遣費，恐有爭議；事實上，私校退撫儲金提撥費率中，政府提撥的比勞保多27.5%，已隱含慰問金，如果學校倒閉，由政府資金代位賠償，等於全民買單。

他認為，學校資產根本賣不掉、面臨退場危機的私校，當務之急是找好的董事會來捐資辦學，而不是把學校關掉。當初前身興國管理學院面臨退場時，就是努力說服中信金控捐資助學，才能成功轉型。

施光訓說，私校董事會的責任就是捐資辦學，不出錢只出嘴的董事會才是「禿鷹」，如有企業願持續捐資給私校，政府好好監督就好，不要讓學校倒掉。但若是公共化的錯誤迷思不改，有企業幫助學校就被指為禿鷹，恐怕根本沒有企業敢投資辦學。

而在大學師資上，施光訓也警告，國內教師斷層嚴重；國際間大學教師平均年齡約45歲，台灣教授卻是55歲左右，資淺老師相對少很多。教育部應建立一個較好的調節機制，讓人才可流動，資深老師以優惠方式鼓勵提早將教職讓出來，並訓練一批接軌國家學術界或實務界發展的年輕老師。

業界常反映有產學落差，施光訓則表示，台灣在經貿或商業人才培養的大學師資能量與資源，並不亞於國際間的學校，問題出在老師的心態太偏重理論及封閉性的學術想法，不太願意了解業界的發展情況，因此訓練出來的人才到業界後，往往要花半年至1年的時間校準，這些對企業來講都是交易成本。

年輕人需要3大核心技能

施光訓說，未來年輕人需要3大核心技能：國際化的溝通能力、法律力及科技力。舉例來說，傳統的金融人才是考證照、賣國際商品，但現在是網路時代，世界金融市場和商品都是流通的，因此，培養學生的重點應放在國際溝通能力，讓學生了解國際金融的脈動和趨勢。

此外，目前金融業對AI人工智慧領域的人才需求很大，但落實到產品與營運面還有2、3年的接軌期，年輕人有很多機會可以參與，不論在金融還是傳統部門，只要有AI的能力和觀念，未來競爭就能脫穎而出。

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