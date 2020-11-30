高教展望》大學招聯會執行秘書戴念華：高中學習歷程檔案 111學年占甄選比重至少2成

近2年大學甄試書審資料占總成績百分比

記者吳柏軒／專訪

高中學習歷程檔案疑慮

108課綱上路並啟動高中學習歷程檔案新制，並納為111學年大學入學招生使用，執行1年多來卻毀譽參半。大學招生委員會聯合會執行秘書、清華大學副校長戴念華強調，檔案呈現學生探索與反思及歷程轉變，教授招生是要找「會思考」者，目前已確定檔案占總甄試分數的比重至少2成，近期也將公告大學端參採原則，著重校內學習，也要降低城鄉差距。

大學招聯會執行秘書戴念華。 （記者廖振輝攝）

部分科系改採至少10%

戴念華說，111學年考招新制，甄試入學將參考「綜合學習表現」，其一是高中學習歷程檔案，另一項則是各校系自辦筆試、面試等，兩者相加占比至少50％。招聯會日前開會決議，未來檔案在甄試總成績的占比至少要20％。不過醫學、牙醫、體育、美術等系等因另有考量，下限改為至少10％以上，音樂系則尚待評估影響，111學年先不設限。

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本週公布參採評分原則

戴念華認為，檔案與現行甄試中的書審資料雷同，並統計108、109學年都有逾8成1到8成7的科系，書審占甄試總比例逾20％，可見書審對這些校系而言具可信度，甚至比考試還重要。而過去書審是高中生等到高三才準備，如今檔案改每學期累積，避免倉促準備而不足。

但書審乃至檔案等制度遭外界批「多錢入學」，戴念華指出，招聯會預計本週將對外公布大學參採檔案的評分原則，會強調校內學習為主，此舉不是排斥校外活動或經歷，但不能讓沒錢出國或參與其他活動的學生吃虧，更重申科系參採檔案至多就是3件課程學習成果，呼籲學生花3年好好準備3件優秀成果，別誤會衝數量可占優勢。

而檔案與高中課程「掛勾」，衍生城鄉差距；戴念華對此直言：「高中要負很大的責任！」舉台灣大學社會系教授林國明調查，竟有41.7％的高中教師坦言「不了解108課綱的理念」；戴質疑連高中教師都如此，如何正確輔導學生？而清大去年開設4門與探究實作相關的引導課程，要幫高中教師取得靈感，不料400名額僅不到百人參加，研判應是教師教學負擔太重而無心調整。

學校積極 新制就會成功

戴念華說，其實偏鄉亦有好的案例，如花蓮女中過去3年來，就每年暑假帶隊到清大進行3天實驗營，若是經濟弱勢則有補助，相信可助學生寫出好的成果供升學採用。戴認為，檔案新制要成功，端看高中校長與教師是否積極，大學教授招生則會著重學生參與及「求知態度」。

另，教育部目前不強制111學年升學新制必用檔案，開放學生採舊制上傳PDF檔，戴念華呼籲，應屆畢業生仍應盡量使用檔案，PDF則是提供給國外海歸或重考生，若應屆生採舊制，恐留下「不善用科技」、「真偽難辨」等疑慮。

戴念華也建議，若學生突然從3類組（醫學相關）轉到1類組（社會組），檔案中就必須寫明有何種啟發與轉變，千萬不可輕描淡寫，相信此學習軌跡有精彩內容，可觀察其探索與反思，而教授也喜歡「會思考」的學生。

戴念華認為，大學端另啟動招生專業化辦公室，未來也可與校務研究（IR）結合，透過大數據建立獨特的學子表現資料庫，如前段高中PR70的學生來到清大，跟偏鄉高中PR90的相比究竟如何？如早期清大材料系就有金門學生盤據班上第1名，認為給優秀偏鄉生好環境，就有好表現。

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