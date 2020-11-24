高教展望》技職證照亂象多 私人發照還營利

教育部。（資料照）

〔記者吳柏軒、林曉雲、李雅雯／台北報導〕國內技職證照亂象橫生，存有一堆私人證照營利、學生考照只求加分等問題。科大校長與高職教師分析，各職類證照分散各部會管理，建議由國家導入，並與企業攜手認證，做為就業敘薪參考、執業門檻等。

元培醫事科技大學校長林志城指出，日本採「專門學校」教學與發證，反觀國內有一大堆私人機構或協會自推營利發照，無正規學術背書；但政府不察，且跨部會無溝通，舉例曾向勞動部申請「工業藥師」執照，因衛福部阻擋未過，但其實是政府不知產業現況，不了解工業藥師是製藥生產，並無配藥醫療行為。

請繼續往下閱讀...

全教總法務中心執行長林金財曾任商工教師，指教育部早年推動「技職達人」衝刺證照張數，學生考照衝量不管品質。如今漸修正，技職升學加分改由各類科將證照分級，但源頭仍需將證照制度國家化，並與業界連結，鼓勵企業任用敘薪採計，或列為相關執業門檻等。

教育部說明，現行制度分有技能檢定證照和專業證照，專業證照如律師、會計師等，由考選部主責，考生取得國家證照才能執業；技能檢定證照則由勞動部主責，但不是所有技術工作都一定要有技能檢定才能執業，例如小攤廚師就沒強制需具備廚師執照。教育部並指出，學校辦學的口碑對求職學生來說如同「隱形證照」，將協助技職校院更提升學生就業力。

勞動部勞動力發展署副署長林宏德回應，技術士證照是一種技能檢定，證明考取者在某個領域有一定的技能技術；勞動部依據業界需求、與教育部討論等綜合考量，項目會定期新增或汰除。他認為在校學生以考取技術士證照換得升學加分，也沒什麼不好，「學生學到的技能是他永遠可以用到的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法