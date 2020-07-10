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自由評論網 > 言論

社論》柯文哲會比蔣經國聰明嗎？

2020-07-10 05:30
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在放行大巨蛋復工記者會後，柯文哲強調：兩岸間還是要有交流，對大家才有好處，特別是兩岸經貿往來相當密切，若政治上採敵對態度，仍不太對勁。他說：雙方若保持交流，才會有善意，有善意的話，才能夠維持交流。姑且不論以往，今年以來中國機艦擾台更頻繁、隱匿武漢肺炎疫情、強推「港區國安法」，「香港下一個是台灣」，儼然成為國際的隱憂，美中軍事緊張也為之升溫。在這種情況下，還奢言「雙方有交流才有善意」，真是自欺欺人。

交流，乃是老共最愛的公關術語，笑臉攻勢可以攻入敵營。所有的敵人，都可以是它交流的對象，因為，透過交流，可以軟化敵人、分化敵人、孤立敵人，從而先消滅主要敵人，繼而清除次要敵人。當有人為交流而交流的時候，老共便有機會對他們做工作，也許利用把柄，也許利用利誘，讓他們的政治光譜逐漸位移，有意無意地自我改造。然而，不論怎麼交流，老共原則絕不妥協。於是，交流變成一種政治陷阱，交流來交流去，再回頭已面目全非。

柯文哲，就是典型的例子。二○一四前，他自稱墨綠，被汙名為皇民後裔，簡直與藍紅不共戴天。但是，流露交流的興趣之後，他便開始倡導「兩岸一家親」，從墨綠轉為淡綠，綠白合走到藍白拖，中國甚至有人期待他成為「內應」。政治光譜逐漸變色，市政滿意度也吊車尾，卻在議會反譏市民：「人在福中不知福。」這種自我感覺良好，比「民主不能當飯吃」還令人傻眼。後者，至少還拿經濟當幌子。前者，卻是我比人民大，他的所作所為絕對正確，錯在頭家不知感恩！

這種自我感覺，其實是一種新威權主義心態，不知道是不是跟姓黨幹部交流的後遺症。這就難怪他對台灣的民主經常負面評價，反而讚嘆「中國官員感覺上素質比台灣政務官好」。由此可見，所謂的交流，對象如果是專制政權，十分可能被威權思想洗腦，如果被統戰就更糟了，藍營這種政治人物不少。民進黨，也有人主張多跟北京交流，但是這一類人也往往在穿梭兩岸中變形，成為兩面不是人的政治蝙蝠。

交流，當然不會僅止於對付台灣。美國聯邦調查局局長瑞伊日前在智庫哈德遜研究所演說指出：中國為了達成「成為世界上唯一的超級大國」的目標，其做法可說無所不包，從竊密、駭客行為到賄賂相關行為，參與者也不僅止於情報機構，而涵蓋了國有企業及表面上的私人企業，以及部分學生及研究人員等，千人計畫就是其中一環，內容從軍事、科技到近期的生技乃至風力發電機，甚至連稻米及玉米的種子也是中國的目標。事實上，對美國的所作所為，只是中國在全球以交流掩護出征的冰山一角。

馬英九年代，九二共識是兩岸交流的政治基礎。所謂的交流，也就只能朝共促統一的方向，而且只能是一黨專政下的專制統一，沒有兩岸人民共議民主統一的空間，而其最終結果正類似現在的香港，台灣的民主自由人權將消失在交流的終點。這就是藍白所要的交流嗎？所謂的兩岸交流，無法改變北京的一中原則，卻是台灣的立場節節敗退，同屬一中偽裝成九二共識、兩岸一家親，越交流越自我抹紅，以巴結北京給予繼續交流的專利。如此兩岸交流，不就是飛蛾撲火嗎？

二○一六之後，北京中止兩岸交流，大幅縮減觀光客來台，結果卻擋住了此前八年的終統暴衝，中國觀光客銳減也讓台灣逃過武漢肺炎之劫，而台灣經濟及早停止倚賴中國，更得以在美中貿易戰趨吉避凶。所謂的兩岸交流，只要老共不爽，企圖政治勒索，動輒中止交流，且把責任推給對方，讓對方承受內部壓力，為了恢復交流而屈服。台北與上海的雙城論壇，不就是柯文哲的緊箍咒嗎？二○一六以來，小英拒絕北京脅迫，台灣停止交流一頭熱，北京除了叫囂也沒戲唱，這就證明了為交流而交流，根本是為老共創造籌碼的迷思。

曾經留學蘇聯、加入共黨組織的蔣經國曾言：「與中國共產黨接觸，就是自殺行為，我們沒那麼愚蠢。」「三不」的核心，就是看透了交流的欺騙性。如今，熱中兩岸交流而被統戰者往往自認聰明，以為自己不但不會被騙還可以去統戰老共。那些人幻想經由交流，讓對方的敵意變善意，最後不是被騙，就是自我欺騙，政治軌跡一直滑向北京。跟老共交手，馬英九不如蔣經國聰明，柯文哲會比蔣經國聰明嗎？

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