社論》密切國際合作因應香港變局

香港情勢正快速轉變中。短短一週內，從「港版國安法」的生效、公布國安公署人事、到訂定實施細則的漫天擴權，北京與港府正有計畫性地把香港轉往一國一制，禁錮港人爭取自由民主的意志，同時撒下天羅地網的監控，逼迫各國順應配合，進一步將獨裁體制向外延伸。

在中國人大通過「港版國安法」後，陸委會主委陳明通即譏諷說，「這是天朝帝國對世界的子民發出的律令」，批評北京要管全世界的人。尤其該法第卅八條「不具有香港特別行政區永久性居民身分的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法」，當法律淪為「雖遠必誅」的恫嚇辭令，戰狼中國，已成全球民主的最大威脅。

北京除不再避諱對他國張牙舞爪，港府公布的實施細則，雖屬第四十三條授權執法部門在調查案件時採取的具體措施，但篇幅高達一一六頁，極大化並窮盡所有可能的監控手段，規範對象涵蓋台灣等外國政治組織及其代理人，包括要求就涉港活動提供資料，否則將遭罰款及關押。香港是許多民主國家設置據點及活動所在，中方此舉顯為砍斷港人任何外部的協助及連結，不再自由與開放，香港勢將徹底內地化。

香港「反送中運動」在六月屆滿一週年之際，香港保安局長指控美國和台灣在背後煽風點火，鼓動民眾上街示威，並在「反政府運動」扮演要角。然而，去年在香港的「守護香港反送中」六九大遊行，超過百萬港人上街頭怒吼，對比高過香港人口三倍有餘的台灣，莫說要舉辦百萬人的遊行活動都不太容易，更何況是針對隔海之遙的香港。港府無視於台灣政府多次表達「關心但不介入」的政策立場，羅織所謂的外部勢力，說穿了，只是配合北京演出，將治理失敗的內部矛盾外部化，藉機擴大對港人的壓迫。

香港情勢的驟變，重點已經不再是一國兩制敲喪鐘，而是北京將控制香港的黑手，繼續延伸到全世界。事實上，從一九九七年香港歸併中國的前後開始，北京即已透過資金、人流等各種量變手段，達到質變港人自治的政治工程，表面的一國兩制，朝向北京的政治意志傾斜。光從最能彰顯政治自由度的媒體言論便能看出，過去這廿三年，充分體現港媒自我審查的一步步墮落歷程。現今香港還能批判「港版國安法」，也僅剩下商人黎智英所創辦的香港蘋果日報。

然而，不再是一國兩制的香港，淪為紅色勢力盤據之地，一方面利用許多國家給予香港的特殊地位，逆向輸出滲透力量，另透過國安新法，試圖逼迫他國政府、企業、人民就範，要求配合引渡人員與交付資料而為壓制港人的幫凶，並以此統治香港的模式，將獨裁的意識形態進一步向全世界推進。與香港交流密切的台灣，固然首當其衝，但這場北京掀起民主威脅風暴，同樣正襲擊全球，測試各國的民主底線。

面對變局，部分國家政府已展開因應。美國川普總統在五月底就表示將取消香港的特殊待遇，美方之後公布，暫停對港提供出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。美國國會也通過「香港自治法案」，授權美國行政部門以金融等制裁手段懲罰實施惡法、侵蝕香港自由的中港官員。加拿大政府也宣布，暫停執行與香港之間引渡條例，同時禁止輸出敏感軍用物品到香港。此外，臉書、推特、微軟、谷歌等主要社群媒體企業，則拒絕配合港府要求提供使用者資料。

然而，主要民主國家對港做法並非全然一致，例如英國是針對港人的庇護，同意擴大近三百萬香港公民可入籍英國。日本則打算祭出優惠措施吸引香港金融人才。而歐盟則只有口頭表述，認為在香港實施國安法可能會造成「非常負面」後果。從觀望到行動，這正映射出中國勢力對民主陣營造成不同程度的影響，而這也更凸顯全球民主的危機。

居處民主前線的台灣，是高度警覺香港的變化，蔡政府從去年低調援助港人，到今年七月公開設置「台港服務交流辦公室」進行援助專案，成為挺港人的重要渠道。而在反制措施的有限選項下，台灣對港作為，除端視港府對此惡法的執行強度與危害情形，另應密切展開國際合作，包括資訊情報的分享，並在因應作為上與他國取得互補性與一致性。更重要的是，北京一面打擊港人，早已經劍指台灣，近期頻密的機艦滋擾就是明例，台灣在美國展現遏制中國決心之際，也要超前部署強化國防與心防，鞏固台灣才能援助港人。

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