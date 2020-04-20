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自由評論網 > 專欄

高教展望》城市科大校長連信仲︰科大應拿掉「科技」2字

作者： 高教展望
2020-04-20 05:30
 | 2020-04-20 05:30
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台北城市科技大學校長連信仲（記者塗建榮攝）

記者吳柏軒／專訪

高教面對少子化風暴，台北城市科技大學校長連信仲受訪呼籲，高教應以學生為本去凸顯技職特色，藉由大一分流與實習探索，可助產業接軌乃至國際就業，但呼籲科大拿掉「科技」二字，高教應分研究型與應用型兩種，打破技職迷思，加上政府市場人力調查與招生一條龍策略，才可更正向發展。

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高教只要分研究、應用型兩種

連信仲說，少子化衝擊技職已久，科大經營須秉持「學生所需、常在我心」，例如海外實習，需幫學子及早安排，避免等大三想出國，才發現語言能力不足，開學就應做好分流調查，幫學子圓夢。

連信仲認為，技職特色在於為產業培養「即戰力」，但要縮短學用落差，師資、設備、課程等關鍵不可少，業界大師可直接把職場所需傳授學生，與業界合作能讓學子接觸最新設備，產學共研開發課程則有助創新務實。

需檢視證照與產業界的關聯

要縮短學用落差，連信仲更強調實習，直言過往科大偏向國內企業實習，如今應拓展至海外實習，如赴日本飯店實習，畢業後不論回國或當地就業，起薪「就是不一樣」，連學業也是，部分學生在國外實習後，語言增進加上興趣使然，留在當地讀研究所，人生更進階。

技職也重視證照，但連信仲提醒，目前證照與產業界間的關聯需檢視，「為證照而證照」的亂象，需教育部及專家把關，例如，目前企業需求機器人專業，國內卻無相關機器人專長認證中心，又如日本料理在國內盛行，但無日本料理認證機構，城市科大近年購買工業型機器人設備成立亞洲唯一訓練中心，也與日本農林省等合推日本料理證照，從務實中解決問題。

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科系設立 回歸國家政策需求

連信仲更呼籲，技職科系設立，應回歸國家政策需求，為產業培育人才，國發會、勞動部等應進行全國產業人力調查，研究未來三年、五年乃至十年的各領域人才方針，提供大專參考，且招生策略應採一條龍，將人才對應到高中職端，把上游高職、中游的科大、下游企業等三方統一規劃。

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對於科系消長，為避免市場干預導致失衡，連信仲認為，需讓公立交由國家調整，保留發展重要領域人才，私立端則讓市場機制發揮，如學生恐追求吃喝玩樂或崇拜偶像，而投入餐旅科、演藝科等，可採評鑑制度管控，特色領域辦學佳的私校多給名額，績效差的私校扣減，才能避免盲目開設，促使各校良性競爭。

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僅少數大學光靠研究生存

此外，連信仲認為，長期發展上，高教跟技職應合流，目前僅台成清交、台科大等研究型大學可光靠研究而生存，其他大學多少都需朝向應用層面，希望把科大的「科技」拿掉，破除迷思，高教體系並無技職之分，「大學生未來多數都要就業！」高教只要分研究與應用二種，讓高中階段的學生就開始分流，社會整體觀念也應調整、不再輕視技職，各校要培養出科學家或培養工程師，自身最清楚，如此國家資源才可更集中而不浪費。

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