TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

高教展望》校外實習專法草案 躺9個月未送出

作者： 高教展望
2020-04-20 05:30
 | 2020-04-20 05:30
Facebook Twitter LINE

（資料照）

攸關每年10幾萬學子權益

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕高教為縮短學用落差，教育部自二○○九年推校外實習教育，至今每年十多萬名學子需赴業界修習學分，但專科以上學校校外實習教育法草案卻在行政院躺近九個月未送出；教團及學者皆呼籲，應將學生視為勞工，草案尚須檢討精進，避免美意難成。

教育部統計，一○六及一○七學年有廿萬七千多人次、十九萬八千多人次赴校外實習，實習機構約一萬八千家，過去卻發生實習生遭超時剝削、境外生淪黑工爭議等，學生實習權益需保護。

教育部去年推專科以上學校校外實習教育法草案，擬將實習分一般型與工作型，賦予學校及實習機構禁止事宜與罰則，但草案遲未通過；教育部表示，該案去年七月送行政院審議，目前還在修正，待政院通過再依程序送立法院。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒指出，大專實習擴張，醫護、社工等多科系都要實習，但專法仍認為學生學習為目的，不受勞基法保障，調查則顯示八成實習生自認跟實習單位具雇傭關係，仍憂企業用低成本聘僱，必修實習制度應檢討，與其訂專法，不如讓勞動部勞檢實習生，依法賦予一般勞工權益。

中科大校長︰不能過於理想

中國科大校長唐彥博說，專法有必要，但不能過於理想，如草案要求海外實習要每學期視察一次，但海外名額恐僅一到二人不等，派人視察太浪費，規範學校雜費收取限制也沒反映成本，加上部分產業的實習職缺很難跟上學生成長，不良企業剝削也難從學校端查找，建議應由政府要求企業提供，並給稅負減免誘因。

楊朝祥︰應結合勞動法規

前教育部長楊朝祥建議，學校應把實習生教育精熟，具備工作起始能力，可靠學制修改與濃縮達成，而實習生到職場，則應以勞工身分對待，如美國是給實習生新進員工待遇，國內勞動法規有技術生制度，應與實習專法結合，才能避免教育法規不足，想推實習縮短學用，若企業不配合，美意難成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.