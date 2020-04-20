高教展望》校外實習專法草案 躺9個月未送出

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攸關每年10幾萬學子權益

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕高教為縮短學用落差，教育部自二○○九年推校外實習教育，至今每年十多萬名學子需赴業界修習學分，但專科以上學校校外實習教育法草案卻在行政院躺近九個月未送出；教團及學者皆呼籲，應將學生視為勞工，草案尚須檢討精進，避免美意難成。

教育部統計，一○六及一○七學年有廿萬七千多人次、十九萬八千多人次赴校外實習，實習機構約一萬八千家，過去卻發生實習生遭超時剝削、境外生淪黑工爭議等，學生實習權益需保護。

教育部去年推專科以上學校校外實習教育法草案，擬將實習分一般型與工作型，賦予學校及實習機構禁止事宜與罰則，但草案遲未通過；教育部表示，該案去年七月送行政院審議，目前還在修正，待政院通過再依程序送立法院。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒指出，大專實習擴張，醫護、社工等多科系都要實習，但專法仍認為學生學習為目的，不受勞基法保障，調查則顯示八成實習生自認跟實習單位具雇傭關係，仍憂企業用低成本聘僱，必修實習制度應檢討，與其訂專法，不如讓勞動部勞檢實習生，依法賦予一般勞工權益。

中科大校長︰不能過於理想

中國科大校長唐彥博說，專法有必要，但不能過於理想，如草案要求海外實習要每學期視察一次，但海外名額恐僅一到二人不等，派人視察太浪費，規範學校雜費收取限制也沒反映成本，加上部分產業的實習職缺很難跟上學生成長，不良企業剝削也難從學校端查找，建議應由政府要求企業提供，並給稅負減免誘因。

楊朝祥︰應結合勞動法規

前教育部長楊朝祥建議，學校應把實習生教育精熟，具備工作起始能力，可靠學制修改與濃縮達成，而實習生到職場，則應以勞工身分對待，如美國是給實習生新進員工待遇，國內勞動法規有技術生制度，應與實習專法結合，才能避免教育法規不足，想推實習縮短學用，若企業不配合，美意難成。

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