自由廣場》女性肺癌續增 非核減煤不能停

◎ 張弘潔

先前國衛院學者和台北醫學大學教師，與主婦聯盟台中分會執行委員分別撰文對中火降載有所討論，前者認為吸菸和交通是空污主因，後者認為燃煤電廠應持續降載。筆者以本文提出兩點予以補充。

首先，空氣污染有地區差異，不同污染源對污染物的貢獻不同。台灣各縣市有不同的主要污染源需要處理，以台中而言，根據台中市環保局的報告，台中市在PM10、PM2.5、SOx、Pb這些污染物的主要貢獻都來自於固定污染源，尤其固定污染源更佔SOx的九成以上，而台中市的固定污染源中又以台中火力發電廠的影響最大。台中市的NOx和CO污染物則是主要來自移動污染源，因此固定污染源和移動污染源所帶來的污染物本來就不同，兩者都是空氣污染防制需要多管齊下的部分。

其次，肺癌成因不能性別盲，吸菸無法解釋台灣女性肺癌發生率持續升高。雖然吸菸與肺癌有關，但疾病成因在不同時代也有所改變，過去台灣吸菸率高，隨著台灣菸害防制成果卓越，根據國健署調查報告，我國吸菸率已經在二○一七年降至十四．五％，傲視東亞，然而女性吸菸率在過去數十年持續非常低，女性肺癌發生率卻持續攀升，因此一手菸絕非台灣女性肺癌發生率的主要成因，且隨著男性吸菸率下降，女性受二手菸影響也越來越少，所以一手菸和二手菸都無法解釋台灣女性肺癌發生率不斷升高。現代民眾外食頻繁，女性肺癌也不應再歸咎於廚房油煙，因此空氣污染防制對女性格外重要。

能源使用與空氣污染息息相關，目前政府推行「非核減煤」的能源政策，該政策方向對空氣污染改善有正向效果，政策計畫將燃煤佔比降低，從目前的三十五％，到二○二五年減少到二十七％，增加天然氣到五十％，並發展再生能源達二十％，希望此政策持續推行。

另外筆者也建議各縣市政府強化綠色公共運輸工具的普及，並在週末或特定時段，將部分汽車道路設置為臨時的行人徒步和單車區，禁止化石燃料運具進入，增加民眾徒步機會以促進健康，同時減少移動污染源之毒害。

（作者為臺灣大學健康政策與管理研究所助理教授）

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