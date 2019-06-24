自由廣場》禁搭便車？ 落伍了！

◎ 沈政男

長榮空服員罷工的勞資衝突點之一是「禁搭便車」條款，空服員主張協約成果不應讓非工會空服員享用，但長榮認為「手心手背都是肉」。這類爭議的處理法源是《團體協約法》，其第十三條規定了一個解套辦法，也就是讓非工會勞工繳交一定費用後便可一體適用，這樣的規定乃模仿美國，然而美國最高法院已在去年六月判決這樣的作法違憲。

美國勞工加入工會比例只有一成多，光靠收取工會會費根本不夠用，於是行之有年的作法是對於沒參加工會的勞工收取「公平均攤費」，理由是既然這些人也能享用工會爭取來的福利，當然不能「搭便車」。然而對於沒參加工會的勞工來說，「我根本不認同你們，憑什麼要我繳錢？」於是這幾年陸續有人興訟，終於在去年六月由最高法院認定公家部門工會收取「公平均攤費」違反言論自由權利。此判決通過以後，不只非工會勞工可以「搭便車」，而且已經告上法院，要求退回已繳交的「公平均攤費」。

2016年才發生華航空服員罷工，何以三年後又發生翻版的長榮空服員罷工？癥結出在台灣的《團體協約法》才立法沒幾年就已落伍。勞資團體協約有兩個層次，一是公司層次，也就是在單一公司內進行的團體協約，這是台灣與美國作法，另一是部門層次，也就是由職業工會與資方進行協約，而成果適用於該職業所有公司與勞工，比如法國與比利時就是如此。

「搭便車」的正式名稱叫「團體協約延伸」，也就是讓沒參加協約的勞工也能享有工會爭取的福利，其精神是由國家介入勞資協約，以保障所有勞工的勞動條件，缺點則是無法鼓勵競爭。在法國與比利時，團體協約幾乎都是部門層次，而通過以後所有勞工，不管加入工會與否，都能適用，其「搭便車」之普及，已形同自動延伸。而在德國，雖無自動延伸制度，但只要雇主提起，並由勞動部判定，也能將團體協約延伸至非工會勞工，法律上稱為「一般性效力宣告」。

如果台灣有部門協約制度，當2016年桃園空服員工會發起華航罷工時，一併想到延伸至長榮的可能，是不是長榮空服員就不必在2019年又罷工一次，耗費更多社會成本？衡諸國際作法可知，不只非工會勞工可以「搭便車」，跨公司勞工「搭便車」也相當常見，台灣社會對於處理罷工事件應有更進步的思維。

（作者為醫師，台中市民）

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