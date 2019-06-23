自由廣場》從廖肇祥父子看「韓流」

◎ 張世賢

中時集團記者廖肇祥二十日在臉書貼文，提到他兒子（國小四年級）有一天問他，「把拔你是記者，為什麼你的公司一面倒的寫台灣壞話，卻幫沒有新聞自由，拘禁迫害記者及人權律師的中國說話？如果台灣有一天被中國共產黨統治的話，你會不會也被抓去關？那我要怎麼辦？」他當下沉默無語，不知如何回答。之後選擇辭職，因為「我也希望我的選擇，讓我的孩子未來還能選擇」。

廖小弟常看課外讀物和報紙，對世界歷史頗有興趣，知道中國是極權獨裁國家，沒有民主制度，沒有讓人民信任的司法，沒有新聞自由。他對爸爸的「童言無忌」，完全出諸了解事實後的「良知」，是在職場的大人們埋在心中卻不敢說破的「真話」。被童言良知喚醒「良心」的廖先生，向服務了十二年的媒體集團遞出辭呈，對外吐露真話，控訴該集團「整個中時集團正在向台灣人民輸出謊言，且惡意掩蓋真相，逼迫記者配合…」。

這個媒體集團，在短期內集中火力，把韓國瑜打造為一尊新神，像時尚一樣興起了「拜韓教」，但教主的虛偽狂妄，以及那些信徒的言行舉止，連小四學生都滿腹狐疑；一名接受「教主市長」頒獎的國三模範生則勇敢地當面嗆他「選總統，真可笑」；隔天另一位高三模範生更發揮創意，在受獎合影時特別穿著「溜之大吉」Ｔ恤，嘲諷市長「吃碗內，看碗外」！

筆者相信，正常人都像這些心靈沒受過污染的學生那樣，無法忍受那股充滿邪氣的「韓流」侵襲。但韓國瑜至今還執迷不悟，意氣風發地到處造勢愚民，實在遠遠不如這些青少年學生。而那創立「拜韓教」的媒體集團，激起了台灣人民的憤怒，也只是剛好而已。

（作者為故宮博物院退休研究員，桃園市民）

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