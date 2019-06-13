社論》台灣、香港與中國的距離

中國介入台灣選舉已由隱性轉為顯性，操控特定媒體、扶植候選人、設定議題、網軍滲透等，手段愈益粗暴，顯然不再顧及台灣人民的感受。相對的，參選人對中國的立場與主張，也成為選戰中重要的檢驗指標。目前藍綠的中國政策，一方是捍衛台灣主權，一方則是假九二共識之名行承認一個中國之實，認同明顯分歧。而目前發生的香港反送中運動，更可成為檢視候選人與中國的距離之試金石。

香港的反送中抗爭，不僅發乎對中國司法獨立性的不信任，更在於抗拒中國將其政治監控的黑手延伸到香港。由此可知，反送中表面上針對中國的司法及引渡政策，實際上則在反抗中國的專制獨裁統治。令人欣慰的，大多數藍綠總統參選人對反送中的表態是及格的，尤其，藍營參選人甚至公開抨擊此一抗爭證明一國兩制的失敗。藍綠一致的態度，反映一國兩制在台灣沒有票房，因此儘管雙方認同歧異，都必須表態支持香港的民主抗爭。令人遺憾的，選舉聲勢浩大的高雄市長韓國瑜第一時間的反應竟然是「不了解」、「不知道」，引起輿論一片撻伐，加上韓某日前進入香港中聯辦的爭議，故而十八小時之後再發聲明，卻已無法化解外界的疑慮。

香港主權移交中國後，屢屢發生大規模的群眾抗爭，與做為英國殖民地時的穩定狀態大相逕庭，若與相近的台灣作一比較，更令人無限感慨。一九九七年，香港正式成為中國一國兩制的實驗區。主權移交前，香港雖是英國的殖民地，卻在百年之內由小漁村發展成為國際金融中心。而且，它雖然只有部分民主，卻有嚴明的法治與廉潔有效率的行政與司法體系，加上享有充分的自由，因此被冠上東方之珠的冠冕。可惜，香港掉入一國兩制的陷阱後，中國五十年不變的承諾很快就跳票了，不但特首一直不肯開放直選，隨著中共加大對香港的控制，原先擁有的言論與出版自由，在威脅利誘之下自我閹割，已經名存實亡了。甚至開放的金融市場也受到中國國企及中資的操控，不再是自由市場的典範。尤有甚者，香港的民生消費及房地產，更因中國觀光客與移民大量湧入而暴漲，令香港人徒有高收入卻無法享受安居樂業的生活。可以說，香港主權移交後，一直在崩壞之中︰沒有兩制，只有一國。

相較於香港的沉淪，一九九六年，台灣在中國導彈威脅下進行首次總統直選，勇敢向民主之路前進，至今民主制度日益完備，成為美國副總統彭斯口中華人社區的民主典範。然而，台灣仍存在重大隱憂，此即經濟過度向中國傾斜，導致敵人擁有不對稱的經濟籌碼對國內媒體、政客、社團宮廟及學生進行統戰。因此，台灣日益民主的同時，卻也因為對中國依賴日甚，造成「親中勢力」變成台灣社會一股不可忽視的力量。總之，一九九六年後的台灣與一九九七年後的香港之所以出現不同的命運，繫於與中國政治距離的不同。與中國距離愈遠，自由民主程度愈高；反之，與中國愈貼近，民主自由就會淪為一堆空洞的名詞。就台灣而言，最接近中國的政治距離，乃是兩蔣高舉「反攻大陸」、「三民主義統一中國」的時代，那時漢賊雖不兩立，但「一個中國」、「統一」被兩岸政權共同接受，並視為最高價值，因此在政治體制上，台灣陷在威權統治的牢籠之中，不知民主人權為何物。諷刺的，香港在吸吮英國帝國主義奶水時才輝映出東方之珠的光澤，一旦回到祖國的懷抱，與中國政治距離等於零，就掉入專制集權的深淵，自由人權不復存在。

或許有人對「今日香港、明日台灣 」的警示不以為然，認為香港主權移交後，就是中國的領土，香港爭民主的努力雖然值得同情，但這仍是中國的內政，與台灣無關。此種想法似乎言之成理，卻忽略台灣所面臨的中國威脅。中國併吞台灣的強烈意圖恐怕不下於收回香港，而且它也正在利用台灣的民主顛覆台灣的主權，一旦我們選出親中領導人，台灣確實有成為「香港第二」之虞。因此支持港人的抗爭，不僅在護衛普世價值，更在於確保台灣的民主與安全，這應該成為國人的共同認知。

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