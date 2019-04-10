自由廣場》《林保華專欄》李登輝痛斥的「土匪政權」

昨天，今年四月九日，是李登輝總統因為千島湖慘案痛斥中共「土匪政權」的二十五週年，當時我在香港聽了都非常振奮。現在年輕人不知道什麼是千島湖慘案，中老年人也因為台灣瀰漫親共思潮，或者認為中共已經改惡從善，大家可以忙著去爭權奪利了。

一九九四年三月三十一日，二十四位台灣旅客乘坐「海瑞號」遊船在千島湖觀光時，與八名中國船員及導遊共三十二人，在被打劫以後關在底艙裡活活燒死。有能力把幾十個人驅趕到又矮又小的底艙而沒有遭到任何反抗，自然是穿戴共匪制服來執行公權力者。中國當局心知肚明，所以調查時以「火災」百般掩飾，還企圖毀屍滅跡，對死難家屬態度惡劣，才引發李登輝總統怒斥「土匪政權」。千島湖慘案發生後的民調，認同自己是台灣人者暴升五成。

自從兩蔣去世以後，沒有哪個國家領袖敢斥責中共是土匪政權，就是美國也稱呼某些國家是「流氓政權」而已。李登輝敢，因為他了解中共的本質。可是其後的台灣民選總統與政治人物，或者像連戰、馬英九那樣「投匪」，就是本土政權，也因為不了解中共而存有幻想，以為台灣釋出善意，共匪就可以轉性。

中共的土匪行徑豈止是所謂改革開放後的崛起，一九二七年毛澤東秋收暴動後帶隊到井岡山降伏那裡的土匪王佐、袁文才，就在那裡占山為王，開始從事長達二十二年顛覆國民政府的行徑。

現在中共的匪性改了沒？沒有。香港的越境綁架與因為孟晚舟被捕而逮捕加拿大前外交官做為報復都是最好的說明。而其依靠劫掠積累的財富，也使它有能力穿上西裝，從事更多的行騙和收買。可能簽署協議的中美貿易談判，中國將被迫承認他們盜竊智慧財產權的惡行。盜竊就是土匪的勾當，中共就是靠這個崛起，所以美國非得中共承認這點，並且訂出改革措施，還得有監督機制才會放手。

台灣不幸在共匪的近鄰而處於非常危險的境地。國民黨的高層大部分已經投共，出來競逐總統的「太陽」只有王金平還表示要尊重台灣的民意，其他是舔共唯恐不及，然而王金平勢必被外省權貴所排擠打壓。台灣人民只能把希望放在民進黨身上，可是民進黨也不幸陷於內亂，實在使人扼腕。

不論民進黨初選情況如何，期望能夠選出高瞻遠矚，能夠團結台灣華獨台獨，並且能夠爭取國際支持的候選人出來。只靠台獨或只靠華獨無法抵抗中共的吞併，沒有美日的支持，也無法打贏中共的武裝侵略。奴隸不分藍綠，就像千島湖死者也不分藍綠那樣，不能淪為共匪的奴隸是我們最卑微的要求，也是台灣面對土匪政權威脅的最大公約數。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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