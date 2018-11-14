自由廣場》（林保華專欄）台獨華獨團結抗共抗馬

台灣的九合一選舉，不是總統、立委的大選，而是地方首長、民代的選舉，然而不論是中國的政治人物，還是台灣不分藍綠的政治人物，都把它作為二○二○年的前哨戰，這不但是因為地方選舉的輸贏會關係到「地方包圍中央」，而且有志於參選二○二○大位者，也利用這次選舉為二○二○部署與練兵。

中國這次的介入，包含空戰和陸戰，空戰以網路為主，這是中國在上世紀末提出「超限戰」後在台灣的大規模實踐。至於陸戰，是選定幾個主要代理人給予空前規模的加持，另外就是中國代理人組織的公開參與。

中國的人口眾多，人海戰術一向是其特殊戰法，加上豐厚的資源，台灣如果沒有美國的支援，早就亡國。因此照道理來說，不分藍綠，都應團結抗共。然而藍營權貴大多已為私利而投共，從來不會發出對中國的異議。就如即使習近平稱帝及其侵略擴張行徑在全球已為千夫所指，陷入困境，偏偏就是馬英九在關鍵時候大拍馬屁，把「不統」改為完全相反主張的「不排斥統一」，以表示對習的赤膽忠心，要台灣人尾隨維吾爾人關進中國的再教育集中營，其心何其毒也。

所幸有六、七成台灣民眾自認是台灣人而不是中國人，堅決抗拒中國的統一。然而他們有的追求台獨，有的認同華獨，雖然至今沒有相關的民調得出可以參考的數據，到底他們各自佔了幾成，然而憑常識判斷，如果把他們分開，各自應該都不到五成而成為少數。中共正是利用這一點進行分化，才可以各個擊破。

大部分土生土長的台灣人追求「正名」的台獨，然而因為歷史因素與大半個世紀的黨國教育，即使年輕人當中，尤其不關心政治者，他們也會認同華獨。在這情況下，雙方都應該以大局為重，相忍為國，維護台灣的民主而不被中共吞併。這是維持現狀的對內意義，也是「中華民國台灣」這個包容性名詞目前存在的意義。

毋庸諱言，軍隊與國安內部，因為歷史原因有更多的認同華獨者。蔡英文總統花了很大精力關注他們對抗中國的入侵與滲透，如果排斥他們，顯然會削弱我們自己的力量，這點是很明白的事情。我們需要更多的朋友，沒有這點包容性，未來的台灣國會是民主國家，還是專制國家？因為獨立並非是民主的保證，如果欠缺民主與法制程序。

大部分軍公教在這次年金改革中都做出程度不同的犧牲，這是台灣永續生存與發展的必要。我相信，經過這次美中經貿戰，讓全球的經貿發展更加公平合理，台灣一定受惠，人民的福祉就會提升，這需要各界的努力。但這些必須有個前提，那就是台灣絕對不可以被中共吞併，否則一切免談。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）