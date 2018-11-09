社論》從「不」統到「不排斥」統

馬英九執政期間，為了欺騙台灣人民，欺騙盟友美國，提出「不統、不獨、不武」。日前，三不出現大躍進版：「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力。」同時，他還將台灣與中國更進一步鎖進國內關係，聲稱：「兩岸關係要改善，兩岸必須自行協商，無法假手美國、日本或其他第三方；依賴第三方介入兩岸協商，可能無幫助，甚至有負面效果。」老實說，這樣的中國夢，很接近習近平的中國夢，與多數台灣人民的台灣夢處於平行時空。

北京對台灣的霸凌，縱使在馬英九執政期間也沒有停止，台海的和平假象其實是馬英九臣服於同屬一中的政治前提而吹起的泡沫。二○一六年，台灣主流民意再次展現，拒絕九二共識的政治勒索，國共兩黨所吹起的泡沫也就破滅了。兩岸關係陷入僵局，原因出在虛幻的泡沫破滅。習近平對台灣的邦交國割喉戰、機艦繞台擾台、杯葛參與國際組織等，證明外交國防休兵、中華台北觀察員模式，只是僅能在國共之間流傳的芭樂票。另外，二○○八至二○一六年，國共營造的假性繁榮，實際獲利的本是「一條龍」，則在緊縮觀光客、減購農漁產品之下，露出其政治真面目。這次選舉，國民黨人將「又老又窮」歸因於兩岸僵局，但假性繁榮回歸正常，才符合市場機制，不是嗎？

二○一六年被民意淘汰的馬英九路線，緊接著也被華府的戰略轉移所揚棄。川普稱小英為「台灣總統」，抨擊北京企圖改變台海現狀。近幾個月，連續兩次軍艦通過台灣海峽，對台軍售走向常態化。國會則通過「台灣旅行法」，鼓勵台美高層互訪；「國防授權法」，鼓勵台美軍艦互相停泊。而在自由開放印太戰略中，台灣被肯定為民主的典範。基於分享的價值與共同的利益，美國以行動嚇阻北京以歐威爾式的胡作非為霸凌台灣，美國除了關切台海和平外，也正在協助台灣維持及擴大國際參與。習近平與馬英九的中國夢，放在這樣的背景來看，更凸顯其背離地緣政治新動態。

當前，川普政府正在微調「美國的一中政策」，對中政策與對台政策的天秤發生了變化，將來會走到多遠現在仍難逆料，但是，維護台灣民主及維護台灣安全，幾乎是已經確定的台海政策之錨。在期中大選取得二○二○年連任門票的川普，立即表示將再度與彭斯搭檔競選。而上月初彭斯在哈德遜研究所的演講，堪稱習近平至少在未來六年的挑戰。川普將更堅持美中貿易戰的基調，以及印太戰略遏止中國修改國際秩序，進而反擊中國數位極權統治。極權中國與民主美國的較勁，台灣的選擇為何不言可喻。至於國務院宣佈制裁伊朗的八個豁免國家，台灣與中國同時出現在名單上，極有外交技巧地傳達台灣不屬於中國的訊息。此時此刻，馬英九仍主張國共關起門來共促統一，他的選擇也是不言可喻的。

過去一年，中國在國際的形象，從受到肯定的驅動全球成長的工廠與市場，快速翻轉為債務陷阱外交、不公平貿易、竊取智財權、施壓外國企業、重回毛澤東路線的山寨帝國。越來越多西方國家對於中國介入內政、箝制學術新聞自由，也開始採取反擊，包括關閉孔子學院、停止學術合作等。在這樣的國際氣氛變化中，自稱國際觀高人一等的馬英九，卻與眾不同地從「不」統跳躍到「不排斥」統。這個人，到底對中國數位極權主義抱持什麼評價？到底對港人治港的淪落與六四平反遙遙無期有何觀感？從「不」統到「不排斥」統，連民主自由均富的前提也棄若敝屣，三民主義統一中國，蔣經國的堅持情何以堪？

馬英九自吹自擂：曾讓兩岸達到六十多年最和平繁榮階段，如今逐漸煙消雲散，兩岸已如同寇讎。煙消雲散，說明和平繁榮之虛假本質，收放其實決定於北京；兩岸僵局，則不過是習近平衝撞國際秩序、追求中華帝國夢的現場之一。中國大聯盟，抗中大聯盟，相關者紛紛就位了，國際，兩岸，都已今非昔比了，還在緬懷馬習會，夢想無條件的被統。台灣人民的反對是必然的，問題是國民黨要為「不」統跳躍到「不排斥」統背書嗎？