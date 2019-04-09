自由廣場》唱衰台灣 恬不知恥

◎ 黃天麟

近日來某報天天在頭版以斗大的彩色字寫著「我們追求過好日子，勇者無懼強者無敵」。目的當然是指我們現在過的日子「很慘」，暗地裡與韓國瑜的「高雄又老又窮」相呼應。

台灣人過著悽慘日子嗎？美國霍普金斯大學公布的二○一八年國家痛苦指數，我國在受評的九十五個國家中排行八十九名，亦即台灣是最不痛苦的國家之一。若依聯合國公布之「二○一八世界快樂報告」，台灣在一百五十六個國家的評比，拿下第二十六名，高居東亞快樂國家之冠。全球最大旅外人士網站Inter Nations公布「二○一八最適居住的國家」，台灣整體排名從二○一七年的第四名上升到第二名，深獲國際好評和肯定，指出有九成六民眾表示台灣醫療品質很高，逾九成八認為台灣治安良好，生活品質遠勝各國。顯然全世界都肯定台灣是好住、好生活的地方，唯有一批不認同台灣的在持續唱衰台灣。雖然這是他們之自由，但其心可誅，不足為訓。

台灣不僅好居、好住，經濟上、政治上的表現也很不錯。經濟自由度躋身全球第十名，優於日、韓，博鰲亞洲競爭力排名更衝第二，優於新加坡、香港、日本、中國，即使以男女工作平權言，台灣列第八，是一個男女平權的國家。

若說有遺憾之處，即是近年台灣的經濟成長率逐年下降，李登輝時代年平均近七％的經濟成長率，在扁時代下降到四．八六％，馬英九時代更降到平均只有二．八％，尤其馬英九最後一年僅○．八一％，最後一季更落到負的○．三％。何以故？主因就是親中媒體集體操作，力主廠商西進中國的結果。只要翻開歷史就知二○○○年代親中媒體是如何鼓吹西進的，結果是台灣成為投資中國的第一大國，彼長我消，馬政府時代台灣投資中國之金額為韓國投資中國金額之三．五八倍，若以ＧＤＰ之比算，是七．一六倍，把約三分之一的經濟成長動能轉移到中國。對中投資之狂升，壓制了台灣國內投資，廠商生產線外移，壓縮勞工的薪資，22Ｋ悶經濟就是在這一時代形成。若說：「我們要過好日子」、「現在日子不好過」，始作俑者正是中國國民黨的馬政府及在旁搖旗吶喊「西進」的傾中媒體。

今天，在民進黨的執政下，起碼已把台灣負成長的經濟救活，也大幅提高最低薪資，然而這些親中媒體仍然利用（惡用）第四權呼籲全民向政府討回好日子過，無異「做賊喊抓賊」，不是「勇者無懼」而是「恬不知恥」。

希望民進黨的政治菁英以及本土社團的領導者們，不要默不吭聲，鼓起勇氣挺身揭穿反駁這些紅藍媒體對台之抹黑行為，因這已與假消息、黑新聞沒有兩樣了！

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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