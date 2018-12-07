自由廣場》藍營最大網軍不在中國

◎ 高傳真

選戰期間，綠營一直認為藍營的空戰，得到中國的暗助，而忽略了三十三萬三千個「被年改」退休公職人員，以及六十多萬在職軍、公、教、警、消的網攻威力，才是綠營敗選的主因。

退休公、教人員中，包含二戰末期的「沉默世代」（1928-1945年出生者），有超過一半是二戰後的「嬰兒潮世代」（1946-1965年），還有少許「Ｘ世代」（1966-1979年），他們都是該世代的精英。以退休國小教師為例，五、六○年代，他們投考師範、師專時，錄取率僅2-4%，大學錄取率也在10%左右；公務人員必須通過高、普考，錄取率在10%以下，他們是台灣六○、七○年代經濟起飛的推手，退休之時，於公方面有許多已是行政首長、校長、局長、將軍、校級軍官，或是單位一級主管；於私方面，是家族的長輩、鄰里的意見領袖，影響力遍及全台各個角落。

去年民進黨年改立法時，蔡總統主張依照政院版將十八趴下調時程拉長，衝擊才不會過大，沒想到段宜康蠻悍主導十八趴兩年內歸零，迅速立法通過，並且溯及既往，隨即引起退休公職人員紛紛成立社群自救團體，尋求釋憲救濟。他們利用臉書及Line傳達各種訊息。從臉書資料搜尋，這些組織包括八千多會員的「全國軍公教警消權益保護協會」、一萬六千人的「軍公教退休人員暨退休人員協會」、八千八百人的「中華民國退休警察人員協會」、一萬六千人的「教育退輔會」、一萬四千人的「軍公教退休人員權益促進會」，還有校友會、同學會……在Line群組方面，由於有每群最多五百人的限制，於是各社團依縣市再分群，甚至各校、各行政機關都有社群，合縱連橫互通訊息，成為看似鬆散，其實很嚴密的「被年改網軍」，要在九合一選戰中牛刀小試。

這群規模龐大的網軍都屬不公開社群，外人無法得知他們如何運作，他們在這次選戰中目標對準高雄市，要扳倒陳其邁，因為陳其邁在年金改革立法期間，曾經多次在媒體公開說退休公職人員領取十八趴是不公不義，污辱了退休人員，若能用社群力量讓他不當選，在二○二○年大選時，就可以如法炮製，讓民進黨失去政權，立法委員席次成為少數，就有希望將年改修改為不溯及既往。

大部分退休人員已經家傳三代、四代，家中有投票權的至少三人，再加上鄰居、親朋好友十人（保守估計），就有四百六十萬人不投民進黨；若再加上六十三萬現職人員的影響力，以每人影響五人計算，就有將近三百八十萬人不投民進黨；兩者相加，超過八百萬人不信任目前執政者；下次大選，退休公職網軍將再度展現大刀威力，所有目前綠委及蔡總統，將成為網攻目標，屆時若再度政黨輪替，將不令人感到意外。

成也年改，敗也年改，民進黨應該好好檢視年改造成傷人傷己的局面，尋求解套的辦法，否則將落得政黨泡沫化，永遠不能翻身。

（作者為國立大學兼任講師）

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