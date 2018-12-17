自由廣場》這些國民黨立委居心何在？

◎ 王伯仁

大幅提高罰則的動物傳染病防治條例修正條文，終於十四日凌晨生效了，第一天機場海關就查獲八件旅客挾帶中國肉品闖關案件，第二天亦然，首次犯者處五萬元，第二次五十萬元，第三次以後最高罰一百萬元，經過媒體大幅報導，相信產生很大的警惕作用。

然而，向中國網購「郵寄快遞」這一塊，好像沒有所獲（可能因為沒有防疫犬配置），其實向中國網購者恐比旅客攜帶更多Ｎ倍，抓小放大有危險盲點。另外，假設有「故意」傳播豬瘟等嚴重傳染病者，現行法律只有刑法一九二條「散布傳染病菌，致生公共危險者」處二年以下徒刑、拘役或科一百萬罰金，這種輕罰則足以嚇阻形同「恐怖份子」或「敵人」之故意攻擊行為嗎？

不是故意危言聳聽，一九九七年的豬牛口蹄疫，造成台灣一千八百億元鉅損，列入疫區，外銷市場歸零。好不容易經廿一年的努力，今年始「拔針」（不再注射疫苗），等一年觀察期如未再發病，台灣就能自口蹄疫疫區除名。然而，比口蹄疫更兇險的非洲豬瘟，卻在中國大流行，已席捲廿二省市區，從我們海關所查獲中國產製幾十件豬肉品中，就有一部分染有非洲豬瘟病菌來看，可怕的豬瘟已兵臨城下。

防疫單位雖以國安級來防範和發緊急警訊，但卻有王育敏、蔣萬安等藍委不以為然，提案要求衛福部到立法院報告。這些國民黨立委竟然不顧國內養豬業生死，到底是何居心？當年口蹄疫期間，有豬農不堪虧損而自殺的悲劇，國民黨都忘了嗎？這就是國民黨的拚經濟嗎？幾家傾中媒體對於政府發警訊，也極盡雞蛋挑骨頭或嘲弄能事，是否巴不得台灣也淪陷？

以台灣和中國人、貨來往之頻繁，防非洲豬瘟入侵挑戰艱鉅，不容有人自挖牆腳，尤要注意者，萬一有第五縱隊「故意」為傳染散布，政府可有對應手段？英德團隊實宜盯緊相關部門。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）

防豬瘟三步驟 廚餘非重點

◎ 陳文卿

中國爆發嚴重的非洲豬瘟，全世界都如臨大敵，加強邊境海關檢查。由於日本、台灣屢有中國豬瘟肉試圖闖入境內，日本政府因此特別繪製「中國非洲豬瘟疫情發生狀況圖」，詳細載明中國各省當前最新疫情，很忠實地並未把台灣劃入中國境內。今天面對可能是有史以來最嚴重、無藥可醫且死亡率百分之百的豬瘟，此時我們應該很幸運，台灣與中國不相干，否則就慘了。

即使如此，以今日兩岸間交流頻繁之情況，肉品被挾帶進來的機會仍有可能。防範非洲豬瘟大抵上包括三步驟，一是邊境把關嚴防入侵，二是發現後徹底銷毀，第三是萬一某豬場遭感染後的隔離控制以避免擴散。

農政機關以往常將矛頭指向養豬戶收取國內廚餘去養豬之行為，其實並非重點。肉品帶進來後，是先上餐桌，而非流向養豬場，人、器具可能接觸到的機會太多了，豈是因肉品未食用被直接丟到廚餘桶所致？

更何況，養豬戶收取廚餘時絕對會將車輛容器做消毒，且將廚餘高溫蒸煮至沸騰，因為萬一中鏢全場須銷毀的鉅額損失，養豬戶比誰都害怕，當然不會掉以輕心。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

再次國安會議 有請副總統

◎ 張惠和

身為一個獸醫師，看到立委在立法院大吵到底該不該發簡訊，引起我對非洲豬瘟的關注。

由於中國非洲豬瘟疫情有擴大蔓延趨勢，且此病尚無藥物及疫苗可以治療，蔡英文總統早在八月二十二日特別指示國安會秘書長李大維，召集農委會及相關部會研議防範措施。農委會表示，除了之前推出的十項防疫控管措施，將新增針對赴中國大陸的台灣民眾發送簡訊，只要一抵達中國，手機開機後就會接到防檢局的提醒簡訊，內容包括不前往參訪當地畜牧場以及勿攜帶肉類回台。

國家安全會議組織法第三條規定，總統為國家安全會議之主席；總統因事不能出席時，由副總統代理之。為何蔡總統對於非洲豬瘟的國安會議沒有交由副總統主持呢？副總統可是公衛專家而且是抗煞英雄，由他主持不是很理想嗎？

籲請蔡總統再主持一次國安會議，因為非洲豬瘟一旦入侵，將造成食安、經濟、環境等重大影響，的確不能輕忽。

（作者為獸醫師，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/