自由廣場》江宜樺你去撞電線桿吧！

◎ 黃瑞麟

太陽花學運屆滿五週年，前行政院長江宜樺接受廣播節目訪問駁斥，「請問這個事件死了哪些人」，「沒有人因驅離而死亡，有流血是跑去撞電線桿造成的」。江宜樺，你講的是人話嗎？

二○一四年三月廿三日行政院被攻佔那一晚，筆者原本休假，被公司緊急召回，沒吃晚餐就直接被派去行政院制高點拍攝，餓到隔天清晨，全程採訪記錄著這驚人的一夜，深刻印象一直在腦海裡。

那一夜，先是看著時任民進黨主席蘇貞昌帶著蔡英文、謝長廷、游錫堃等民進黨高層與立委，坐在行政院，向警方提出不能武力對待抗爭民眾。當時筆者在制高點拍攝，一名中年警察與我聊起來，我問員警：「會打民眾嗎？」員警信誓旦旦表示應該不會！隔幾小時，員警接到命令，要求我與周遭民眾撤離。

民進黨在現場的所有人，以為會和平收場而離開後，沒多久，警方強制驅離行政院內民眾，僵持不下，員警開始依照指示先請我們所有記者離開現場，我們原本不想離開，想全程拍攝這所有新聞畫面，員警才告訴我們，警方即將鎮壓驅趕不走的抗爭人士（意思是請記者們先離場，以免受傷）。

隨後，三月廿四日凌晨，記者們已經無法進入行政院，這段時間行政院內優勢警力已經拿出警棍與盾牌，面對抗爭民眾，記者則被管制，只出不進，我們只能在外面觀看被架離、且受傷吶喊著自己頭部或四肢流血的民眾；有些傷者被強制趕進警備車。接著又看到鎮暴水車開始駛入抗爭現場，警方確實是先口頭勸離民眾，僵持許久，現場抗爭者無動於衷，鎮暴水車開始以強力水柱噴向人群，造成不少人哀號、掛彩；我們也看到蔡丁貴教授被送上救護車。

江宜樺先生，我從頭到尾看著如此殘酷畫面，網路也可以查詢到許多影片與照片，你居然敢說流血傷者是自己跑去撞電線桿造成的？你敢說，我真不敢聽！就算太陽花學運抗爭人士有錯，也容不得你顛倒是非！

（作者為電視新聞記者，台北市居民）

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