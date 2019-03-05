社論》出國欺騙台灣老百姓？

這一陣子，不少政治人物出國訪問。有志角逐總統提名的朱立倫著先鞭，二月中旬有美國西部之行；高雄市長韓國瑜繼之，前往星、馬拓展商機；台北市長柯文哲剛去以色列參加國際市長會議，接著還有九天美東之行；桃園市長鄭文燦正在美國，進行城市外交。

外交是政治的延長，在泛政治的台灣，政治人物出國訪問，卻演變成國內政治競爭的國際版，常以國內政治消費為首要考量。出訪前後，當事人都提出冠冕堂皇的口號，強調行程的格局和正當性。其中最有名的，當屬一九九九年陳水扁的「學習之旅」，前去倫敦政經學院向社會學者紀登斯（Anthony Giddens）請益，以超越左右或進步與保守分野的「第三條路」或「新中間路線」，嘗試為台灣政治找出新出路，也成功地提升了自己的大選聲勢。

這種政治作風或時尚，在相當程度或無可厚非。政治人物出訪，雖不免走馬看花，還有人等而下之，趁機以公帑遊山玩水；但如妥善規劃安排，其實也可為台灣艱難的國際處境走出一些空間，並至少短暫脫離國內紛亂的政局，積極正面思考問題。

就這一角度而言，政治人物各有考量與做法。朱立倫的「矽谷產業學習之旅」，打出「為台灣經濟找出路」口號，強調增進台美「腦力交流」，尚稱平實；但因現無公職，被視為競逐大位的熱身。鄭文燦的城市外交，與姊妹市、台僑社區交流之外，也出席哈德遜研究所研討會，探討「美國印太戰略下台灣的角色」，有其意義。這一華府智庫不僅創辦人卡恩（Herman Kahn）早年曾訪問我國，彭斯副總統去年十月在此發表針對中國干擾美國民主的政策演說，更凸顯了它的地位與聲名。

相形之下，韓國瑜與柯文哲不愧「網紅」，但人紅爭議也多，出訪新聞甚熱。韓國瑜的星馬之旅，有促銷農漁產品及行銷高雄的用心，也符合其「貨出去、人進來、發大財」的主張。不過，在新加坡為農漁行銷通路與農委會隔空爭辯，跟馬國政要會面遭「放粉鳥」，韓市長表現有如鬥雞，爭議反而蓋過了出訪主題。

韓國瑜的星馬行惹風波，正是國內惡質政治的延伸。他在大馬見不到政要，應是事先沒透過駐外單位，相關安排未經敲定，也可能事先太張揚，對方忌憚中國怯場。一如在星國的爭辯，指駐外單位「盯場」，都顯示韓市府對中央執政的不信任心態延伸到駐外單位，也存在媒體的刻意挑撥製造新聞。

令人遺憾的是，其中顯然涉及的中國打壓，反被視若無睹。中國在國際社會霸凌台灣，已不分藍綠和場合，近日阻礙我國參與世衛流感疫苗選株會議，再凸顯這一事實。遭到嚴重滲透的台灣政媒卻反而內鬥內行，常把矛頭對內，錯亂了敵我關係，無以形成一致對外、同仇敵愾、守護台灣民主所需的基本精神武裝。

另外，柯文哲的以國行，基本上只是參加國際市長會議，卻也惹出風波。會議向由以國主辦，今年第三十三屆，有三十位市長與會，前此賴清德、林佳龍也曾參與。以國在軍事、高科技、資安、鑽石、生技、農業的卓越發展，尤其外敵環伺下表現的堅強鬥志與戰力，都足供台灣學習。柯市長看到若干可供借鏡之處，還提出以教育、國防到產業「三合一」建構國防產業的主張。不過，在參訪猶太人大屠殺紀念館感言、台灣當兵浪費時間的發言、以國機場牆角席地而坐充電滑手機的鏡頭，都為他諸多言行爭議增添新例。

其中，機場的鏡頭令人難以恭維，他卻反批「台灣社會很假掰」，強調自己厭惡虛假不實的形式，認為「方便就好」。做為個人，儘管有貪小便宜之譏，他或可如此自辯；身為首都市長，這不僅白目不知自省，還很失格。柯文哲可以不喜歡西裝，但參加市長會議及拜會活動，他未曾只穿便服牛仔褲，因為那是禮儀，尊重主人也尊重自己，況且他還代表台北市。同理，即將展開的美國行，正式場合他也不可能著便服牛仔褲。

政治人物出訪難免帶有作秀、表演的性質，但正心誠意才是根本；不誠無物，民無信不立。有如林肯所說，你可騙所有人於一時，也可騙一些人於長久，但不可能永久騙所有的人；網紅當道的今天，這話歷久彌新。

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