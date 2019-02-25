社論》民主國家正在疏遠中國，台灣呢？

美中貿易戰引爆以來，全球前兩大經濟體的對撞，造成世界經貿與地緣政治板塊的巨大裂變，產生一個主流趨勢︰主要民主國家、先進經濟體開始正視中國崛起對民主與自由市場的威脅，正在疏遠中國；反觀台灣則似乎反其道而行，由主張九二共識是兩岸關係的定海神針、兩岸一家親的候選人，在九合一選舉贏得勝選，而主張台灣經濟必須依靠中國的恩賜才能振興的「貨出去、人進來，發大財」，成為流行語，顯然台灣在特定政客與媒體的引導下，意圖背離全球主流趨勢，走向親近中國之路。這是一個民眾最應警惕、關注的現象。

美國總統川普發動對中貿易戰的主要目的，不僅在於彌合嚴重的貿易失衡，更是希冀藉由扭轉現行的不公平貿易架構與規則，將流失於中國的製造業與資金引導回流美國，完成美國優先的目標。然而，由於中國壯大之後，不但將龐大的貿易盈餘用於推動國內建設，更立下「中國製造2025」的宏大計畫，以扶植人工智慧、5G、物聯網、行動支付與大數據等高端科技。如此不僅將在科技產業領先對手國，成為製造強國，更可藉高科技蒐集人民的資料，監控其行為舉止，美其名為建立社會信任系統，實則將全民納入嚴密監控之中，打造數位專制政權。因而，中國與其他國家的貿易摩擦，不再只是純粹的經貿議題，而是延伸至制度與價值的層面，由專制、獨裁、一元化的中國，因為物質與科技力量的發達，變成索羅斯所謂開放社會最危險的敵人。

兩種體制之爭，在全球喧騰的華為事件中最能彰顯。下一代行動通訊技術與標準的5G，其傳輸速度與資料之龐大，約十倍於4G，對於人工智慧、物聯網、自動駕駛、大數據等依賴數據傳輸產業之競爭力，將有決定性影響。尤要者，若運用於社會政治監控系統，將可大為強化政權的控制力，甚至連一般民眾的生活都無所逃於統治羅網之中。加上中國一向縱容企業偷竊智慧財產，華為縱然投下龐大研發費用，但其在5G技術專利的成果，仍然受到質疑。尤其，華為通訊設備有無暗設後門程式，替中國政府進行間諜活動，危及各國的資安，更引起強烈疑慮。目前美國正在說服民主陣營國家加入抵制行列，美國國務卿龐皮歐一再強調，美國不會和採用華為設備的國家合作或分享資訊，強烈表達美國在資安與5G產業中與中國競爭的堅定態度。由此可見，華為事件乃是美中貿易戰、甚至全球地緣政治的一大指標性案件；因此各國在華為事件中有何因應措施，即意味著在國家資本主義、數位專制體制與自由民主的戰場上，究係站在哪一邊？由此看來，台灣朝野在華為事件上雖然也有對應之策，但總體而言，似乎略顯消極，尤其地方政府舉辦的活動中常見中國爭議廠商贊助，民間更缺乏危機意識，對相關產品並不排斥，以致出現重要國家抵制華為，但受中國威脅的台灣，卻爭相購買相關廠商產品的排隊人潮之諷刺對照。

當前台灣社會親中氛圍彌漫，部分統派政客輕率發表傾中貶台言論，例如「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」、「指腹為婚」、「你儂我儂」，或者辱罵台灣鬼混二十年等歧視性、封建性的字眼。事實上，台灣數百年來，已從外來政權的殖民地、兩蔣白色恐怖籠罩下的反攻跳板，發展成主權在民的獨立國家；因此兩岸關係未能良性發展，癥結在於中國對台灣的併吞野心，以及專制獨裁政體的對外侵略性所致。如果中共不改其中華帝國思維，仍然訴諸民族主義，則兩岸之衝突終必引爆。因此政客口中有關兩岸關係的巧言，不過是意圖掩飾其投降主張的遮羞布，非僅無法降低中共的併台野心，反而誘使其加快侵略腳步，民眾沉醉在這些胡言亂語之中，無異自尋絕路，置台灣於險境。尤有甚者，在全球遠離中國的趨勢中，部分政客卻意圖誤導民眾走上險路；明知對岸有虎，卻偏要國人走向虎山，那才是當前台灣最大的危機所在。

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