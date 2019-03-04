社論》來自中華帝國的致命威脅

台灣轉型正義的推動波折不斷，強力反對者乃屬藍營政治人物，旨在維護兩蔣神主牌，似乎認為轉型正義的落實，將會平反歷史的冤假錯案，戳破國民黨自許的治台政績，嚴重減損兩蔣的政治遺產。此外，彼等更認定轉型正義係為實現台獨的扎根工作，意在去中國化、向美日傾斜，為建立台灣成為一個主權獨立國家排除政治、文化障礙，因此特定個人、團體一再以激情行動破壞轉型正義，使得此一政治工程的完成看似只剩最後一哩路，其實仍有漫長之崎嶇路。

對於曾經受過專制與外來政權統治的台灣，欲建立正常化的民主國家，轉型正義的落實，乃屬必然之過程。近年民主化與本土化之前，台灣數百年來的統治者皆係外來政權及其代理人，但其實台灣不論族群、文化與宗教早已是一個多元社會。在族群方面，主要為南島語系之原住民、由中國大陸渡海來台開墾的移民，與蔣介石帶來逃避戰禍的難民，以及因婚配關係定居的新住民，至今則已融合為一獨特自主之生命共同體，絕非中國所稱自古即為其領土不可分割的一部分。因此，要彰顯台灣與中國並不是「同一國」的事實，除了民主改革與本土化的進程，更需推動轉型正義，以去除屬於強權與威權的歷史陰暗面，使台灣住民更能凝聚在一起，建立起命運與共的生命共同體。

其實，轉型正義的落實，除了融合台灣的多元族群與文化，更可對比中國專制獨裁體制的陰暗與野蠻， 與台灣往良善道路發展漸行漸遠，凸顯所謂統一的合理性與正當性蕩然無存。遺憾的是，國內部分統派人士置人權與民主之普世價值不顧，甚至百般污衊醜化，而身為加害者後代竟然將轉型正義推動者貼上東廠的標籤，是非公理之顛倒，莫此為甚。此外，一些宣稱超越藍綠，其實遊走其間的投機政客，一再散播轉型正義之推動，將造成台灣社會的對立與動亂，台灣承受不起如此慘痛代價為由，扮演轉型正義的攔路虎。這些似是而非的歪論，並無法掩蓋轉型正義的強大能量，映照出中共政權的專制獨裁，以及打著中華民族偉大復興旗幟追求帝國夢之虛假原形。

坦白說，台灣與中國的國家、社會發展與本質愈來愈難以相容，毫無同質性可言，其歧異之大者有二個主要面向；一是中華人民共和國建國初期，乃是毛澤東魅力型領袖透過不斷的群眾運動與權力鬥爭所建立的極權統治。文革結束之後，中國進行經濟改革，政治體制一度出現採行開明專制的理論探索。然而，此一趨向於六四天安門事件後中斷，之後統治權威日益強化，及至習近平上台，甚至廢除國家主席任期制，更在經濟力與科技力結合之下，進階到數位專制體制，於是一個人類歷史未見、最專制獨裁的國家於焉誕生。相對的，此刻台灣的民主也發展到了極致。至此，兩岸一個是毫無個人自由，連維尼熊都成為禁忌的獨裁國家，一個則是視民主自由如陽光空氣般的民主國家。兩個異質國家一旦被迫「指腹為婚」，二二八事件之類的歷史悲劇再度發生，可能性極高，如何會發展成「你儂我儂」的親密結合？

尤要者，中華帝國是封建王朝的帝國夢，而所謂中華民族更是一種未曾真實存在的想像共同體。其實，中國宣稱的從未中斷的朝代歷史，是把蒙古、滿洲等外族征服中國的歷史，顛倒為征服者反遭被征服者的「偉大文化」同化的假歷史。尤其，中共建國之後，中華人民共和國並不是無產階級專政的國家，而是錯誤歷史的繼承者；而當前的中共統治者更將其所編造的歷史，當作中華民族偉大復興的歷史使命，並欲以經濟發展所累積的國力作為實現的工具。可怕的是，由於專制獨裁的本質與狂熱的帝國夢，中國的崛起，已經對現存的人類文明與普世價值，及民主自由陣營的地緣政治形成嚴重的威脅；一旦中國夢的意圖得逞，文明可能面臨毀滅的悲劇。

而中國的霸權崛起，台灣面對的形勢較其他民主國家更為險峻，內有反民主保守勢力的阻擾，外有野蠻強權的武力侵犯威脅，內外夾擊之下，國人更應堅定對民主與普世價值的信心，徹底落實轉型正義，深化民主，方可凝聚出對抗專制中國的生命共同體意識，度過迫在眉睫的生存危機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/