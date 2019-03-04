自由廣場》安胎假的另一思考

◎ 吳昭慧

一連兩天，兩篇讀者的投書，直指女性公教人員濫用安胎假，引起奉公守法的人不滿。筆者有另一種想法。

相較之下，公教人員算是經濟比較穩定的族群，但其未婚、晚婚、高齡孕婦和生得少的情形卻和國家整體少子化狀況相仿。再以戰後嬰兒潮相比，那時婦女操持家務者眾鮮少外出工作，家庭經濟普遍不佳，但其新生兒出生率卻很高。

筆者看到政府解決少子化的方法大多針對出生後嬰幼兒的金錢補助，其實職場的壓力也是婦女不生、少生的一項因素。尤其是幼兒園和國小的老師，她們面對的是好動的孩童，而且教學法也必須活潑化，當她們挺著肚子上課或辦活動時真令人擔心。

政府制定的安胎假實屬必要，至於是否濫用卻很主觀，既然有安胎證明就應該以祝福的心准假，而不是屢屢防弊似的審核。筆者甚至提議女性確定懷孕者即可請全薪安胎假，讓她們安心待產，因為即使不請假，學校也會調整其職務，例如不用擔任導師或不用輪值導護工作等。而且孕期加上產假幾乎是一學年，如此一來反而可以讓學校聘請一位合格的代理老師，對校務的推動，對學生的學習都比較好。

時代在進步，我們是法治的國家，有權力制定法令或福利者應制定周延，而非苛責使用者。再者，基於少子化是國安問題，希望政府帶頭讓女性更勇敢的懷孕生子。

（作者為國小教師，台南市民）

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