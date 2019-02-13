自由廣場》一個總經理看機師罷工

◎ 黃培泉

我支持向慣老闆爭取公道合法罷工，但反對此次華航機師罷工，理由如下：

一、罷工機師年薪從二五○萬至五百萬，一年放假一五七天，還有比國內同業略好的福利，請問華航是惡質企業？是慣老闆嗎？

二、工會五大訴求把飛安放在第一，把加發一個月全薪放在最後，好像非常關心飛安，但又強調必須五個一起提出對案才談，根本是把全民當傻瓜，誰不知道工會目的就是錢、錢、錢！

三、假如注重飛安，怎麼會要求酒測零才能飛的機制要檢討？騙三歲小孩！

四、此次工會與公司本有一年協商期限，但期限未到就在春節年假期間發動突襲式罷工，企圖挾持旅客，逼迫華航交通部同意，為了私心，棄焦躁著急的旅客權益於不顧，讓地勤同仁背負罵名與加倍的工作負擔，當然不會獲得支持。

此次工會在春節年假期間發動突襲式罷工，讓地勤同仁背負罵名與加倍的工作負擔。（資料照）

五、工會要求值勤時間七小時以上配三個機師，十二小時以上配四個機師，華航已同意十二小時以上配四個機師，重點在時間計算標準是飛航時數還是值勤時數，兩者會有二至三小時的差距。問題真相是，任何行業除了表訂八小時工時，其他準備時間幾乎都沒有列在上班時間，例如老師課前準備教材，業務人員事先準備簡報，遊覽車司機出發前洗車加油等，都沒有放在工時裡面，因為真正有壓力勞心勞力的工作是在飛時而不是值勤。

目前未有增加機師人力可提高飛安的科學研究報告，若工會堅持機師從二人增加到三人，請問機師願意為了自身高標安全而薪水打六六折嗎？否則又要高薪又要高標的人員配置，導至華航虧錢破產重整，恐不是華航員工及全民所樂見。

為了讓罷工儘速落幕，華航真正大老闆台灣納稅人，一定要發出怒吼，讓工會了解：

一、支持飛航安全但反對不合理要求。

二、譴責機師為了自身利益發動突襲式罷工，導至旅客權益受損。

三、請機師先結束罷工，相關訴求可在未來三個月與公司理性對話，若無任何回應再罷工即可。

請機師工會切記：一定要先贏得民心，才能罷工成功，別盡在工運同溫層取暖！

（作者為美商網通公司印太區總經理）

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