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自由廣場》正視社工學用落差問題

2024/03/24 05:30

◎ 葉昱呈

在北市發生的一歲男童遭保母虐死案，衛福部要求社工提高訪視頻率，引發不滿群起抗議，讓社工人力不足、工作量超出負荷、工作付出與薪資不成比例等問題再度浮上檯面，個人認為，社工在學校所學與實務有極大落差，亦應予正視。

筆者每次擔任機關新進人員甄選面試委員時，發現許多社工新鮮人，對於工作懷抱著理想與抱負，但真正進入職場，卻察覺在學校所學，很難運用到實務工作，究其原因，國內社工相關科系，在教學上大多偏重理論，具備社工或社福實務背景的師資也有限，部分教師對實務認知不足，衍生教學內容與實務嚴重脫節，即使學校會安排實習課程，仍不足以符合實務工作之期待。

有論者認為，社工相關科系畢業學生，可進入職場後再「做中學、學中做」，慢慢磨練實務經驗，問題是，新進社工人員在面對高風險、高工時、高壓力及高負荷的勞動環境，加上高流動率之惡性循環下，不僅難以傳承，甚至尚未累積完整工作經驗，滿腔熱情即已磨滅殆盡而萌生去意。

建議大專校院相關科系增開實務課程，並聘請實務經驗業師，自編教材，進行實際案例解說及演練，藉以傳授實戰經驗，讓社工新鮮人在投入職場前，具備良好的職前教育及心理準備，避免產生學用落差。

（作者為公務員）

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