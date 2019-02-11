自由共和國》朱孟庠／黨國特權心態猶在華航？

放諸國內外已經優於同業甚多，於今工會敢在春節期間罷工就應面對全民釋疑，以免令人有不知民間疾苦讓人疑惑難道黨國特權心態還在華航？ (資料照)

朱孟庠／前李登輝基金會副秘書長

華航罷工國民黨個個急著跳出來指責執政無能，並帶風向是民進黨派系鬥爭。華航向工會妥協飛行十二小時四位機師、八小時三位機師，但工會竟得寸進尺七小時要三位機師，還包括準備的二．五小時，且不願開放協商直播。這兩年華航營運改善沒有空難及事件，連年虧損的子公司虎航也賺，然工會怎麼好像這華航就是我們黨國空軍子弟的，好處要放自己口袋？放諸國內外已經優於同業甚多，於今工會敢在春節期間罷工就應面對全民釋疑，以免令人有不知民間疾苦讓人疑惑難道黨國特權心態還在華航？

依全球民航法機師每月飛行上限一百小時，華航機隊平均只有六十二．六小時。馬政府執政八年時未見罷工，二○一六年小英上任一個月華航罷工，蔡總統大讓步。然八月華航工會竟把隨總統出訪專機上的十位華航員工都逐出工會，並聲明因為他們當天沒有參與罷工，不得享有工會罷工爭取到的福利。二○一八年再起談判，八月再次讓步待遇多有改善，並有一年內不得罷工的協議共識，而今華航機師毀約，社會自有公斷。

華航過去一向都是黨國禁臠，空軍們退休後的天堂？過去中華民國除了空軍子弟外，誰懂得飛行？今抱怨：應停止華航在全球到處招募機師，全面進用本國籍機師。飛安紀錄最好的空巴A300/310唯二的意外就是中華民國空軍轉民航飛行員所破的！連摔兩架後，負責協訓的德航正式出函給民航局與華航：不要再送空軍出身的飛行員過來了！何董回答媒體所提：民航局規定，遵守法律，言下之意即此？

據新聞報導此次華航機師罷工事件，其中主導的工會幹部均排了休假，是巧合？是聰明極了？日後可能逃掉被求償的責任？美國雷根總統任內，一九八一年美國機場管制台近一萬三千名管制員工為要求更好的工作條件罷工，約七千架班次被迫取消。雷根總統發表談話後解僱了一萬一三四五名違反命令罷工的管制員，聯邦法官對該工會組織處以罰鍰。今於春節緊要關頭，工會對去年協商毀諾突襲罷工，可有社會責任與職業道德？而鄭文燦市長竟說：「如果何煖軒照我的話做就不會罷工。」此沒有原則、沒有膽識的切割，民進黨的政治明星亦著實令人失望。政府拿不出辦法？任其予取予求？

個人三十年來都是為邊緣者發聲，就是個左派。許多勞陣同志為機師說話，但今天我要說：我們絕不能讓這種不知足的貪婪心態蔓延至台灣各角落。台灣值得我們關心的人太多了。高階一族的黨國特權心態，政府若再讓步，那就請將所有勞工的工作條件都比照來談，難道吵就有糖吃？政府該處理、該重視的是基層勞工的處境，是本勞與外勞脫鉤，是本土中小企業的生存，不是公營企業及大企業已然很優的勞工福利。台灣需要我們關心的人太多了，可憐一大群運輸業誰能幫他們發聲？低薪勞工、護理人員等難道他們的安全不重要？

看中國造船改制合併為台灣造船後脫胎換骨！今化危機為轉機政府應介入，將一切協商攤在陽光下，請開放直播受社會公評。而釜底抽薪就是將過去黨國色彩濃厚的中華航空轉型為福爾摩沙航空，甚或與優質航空合併如星宇航空，當然此需執政者的魄力做長遠規劃。

回顧二○一六年在蔡總統出訪當天早上，華航空少竟用公共電話報稱機上有炸彈。這究竟是何心態？舊威權的黨國意識形態作祟？今天政府及資方已答應華航工會大部分的要求，每年人事成本增加五億多元，一切條件屬同業最高！至今還繼續以罷工來勒索政府？

台灣國家處境艱困，中國在國際上要求各國官網將台灣航班更名為「中國—台灣」，國內航空也瀰漫詭譎不安的氣氛。華航轉型勢在必為，而眼前為台灣人的尊嚴及總統自身的安全，希望在CHINA航空未脫離黨國色彩，未轉型為優質的台灣航空前，總統及國人都不要再搭寫著CHINA AIRLINES的飛機。

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