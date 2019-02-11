自由限時批》「夜襲」華航？！

宋娣

就像時下韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」一樣，華航的機師竟也利用春節假期突襲式的罷工，鬧到現在「只有砲聲，四野迴盪，只有火花，到處飛揚」！簡直太離譜了！居然無視上萬的消費者權益，猶綁架整個社會，何其自私！朝野（政府、國會）皆須及早拿出具體的標本兼治改革辦法，以免繼續「擺爛」，讓歷史重演，始克有濟！

蔡英文總統在今（11日）總算首次對華航罷工事件回應，並強調勞資雙方應該要坐下來好好協商，展現彈性、理性，以創造一個聲音讓華航的經營可以更好，讓勞方的福祉和旅客權益得到保障。雖然慢了一拍，但總算有一個比較明確的態度，但要如何解決，仍須加把勁，才能不負各方的期待！

此外，交通部王國材亦在今天清楚說明華航補償的方案，現已確定無論團客或散客，食宿、交通費用實報實銷，散客另規定總金額250美金上限，由於目前所知很少旅客滯留國外超過1天，等於更優於空服員罷工當時的100美金。而觀光局持續掌握滯留國外團客，截至目前所知，均已簽轉成功，領隊也都有妥善安排等云云。總算讓無辜受牽累的旅客，稍能彌補若干身心及費用的損失，更須藉此作為「前事不忘，後事之師」的慘痛教訓！

針對華航機師罷工事件，政府必須及早拿出具體的標本兼治改革辦法，以免繼續「擺爛」，讓歷史重演。（本報資料照）

不過，由於工會罷工必須經過三道門檻，首先必須超過半數工會會員投票通過，再經由地方政府進行勞資調解，調解不成後再由過半數工會成員同意，始能取得「罷工權」。有立委指出，早在去年的8月7日在桃園市政府勞資協商破裂，超過九成以上的華航機師投票同意罷工取得「罷工權」，到發動罷工前，整整有6個月時間，並未見政府相關單位積極處理，而華航管理高層又續與工會對立，未能妥善協商，致產生消費者權益受損，乃至衍生的飛安問題。

諸此，不能以泛政治化論評，反易模糊焦點，讓華航繼續擺爛，若在野黨見獵心喜，則徒增惡鬥惡名，對各方皆無好處。唯有「實事求是」解決問題，才是正道！

華航1959年成立，自有其歷史背景和政策任務，政府亦是最大股東，無法純以「市場經濟」經營論之。解決之道，或許只有政府釋股，讓華航徹底民營化（按：兼具經濟理論和實務的何美玥，堪為箇中高手，過去曾推動國營民營化有成），以市場法則從事營運競爭盈利，而政府只負責監督。如此一來，可使經營者與員工，得以在勞基法中獲得雙贏，並可保障消費者的權益！否則只圖眼前的危機處理，或採治標整頓、改善福利待遇等途徑，仍將是治絲益棼，問題更會層出不窮，造成政府、華航、消費者三輸局面，值得警惕！

例如，此次參加地勤抗爭的華航員工就指出，發起罷工的機師工會並非華航內部工會，確有許多航空公司機師加入，其成員占華航整體員工不到1成，並不能代表全體華航員工（理事長李信燕，現任長榮航空A321教師機師）。對於這次華航造成社會不安，亦都感到憤怒。足見華航的內部盤根錯節的問題很多，亦復牽絲攀籐，相當複雜，無法抽刀斷水，恐只有完全民營化，才能「對症下藥」，否則猶若「緣木求魚」，將會淪為剪不斷理還亂的悲慘下場，不可不慎！

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