自由共和國》廟公／長榮機師罷華航的工

有長榮機師身分的桃園機師職業工會理事長李信燕。（資料照）

廟公／航空公司地勤

桃園市機師職業工會，以外部職業工會而非企業工會的相對少數立場發起罷工，已惹爭議，去年八月在桃園市長鄭文燦見證下，答應與華航一年為期談判二十一項爭議訴求，不到半年悍然中止談判，並指華航態度強硬，但從罷工起始日到現在，強硬的似乎是工會，資方反而是被迫讓步的弱勢。

九日雙方坐上談判桌，外界很驚訝發現，媒體報導在交通部的華航勞資協商破裂，主要是工會打破自己原有主張的八小時以上三名機師派遣，無預警提高為「七小時」方案，堅持這項提案的主戰派，是有長榮機師身分的工會理事長李信燕及研究員陳柏謙，反觀列席的四位華航機師全程沒出聲，主談的代表李信燕竟然是長榮的機師，「長榮員工來罷華航的工」，不僅讓外界大開眼界，形同「長榮員工決定華航存亡的矛盾」，也激起華航員工不滿，引起網路串聯，喊聲要到交通部外抗議。

雖然外界相信不至於木馬屠城，利用勞運介入商業競爭，但競業疑慮始終存在，未來會不會有肯德基員工罷麥當勞的工，全家超商員工罷SEVEN的工，或是未來華航反將長榮一軍，利用工會讓競爭對手癱瘓面臨重大損失。

最驚奇的是，當記者詢問李信燕，她竟然說談判時自覺已是華航一份子，甚至強調對華航罷工成功，未來「當然」會針對長榮採取行動，筆者以為，未來如果外部工會大行其道，職業工會組成份子來自業界不同公司，由於不同公司的勞動條件各異，卻無法直接由公司員工與該公司資方商談，必定會有比例不均的疑慮。

筆者建議，職業工會的存在確實有不同公司員工相互支援抵禦資方欺凌的功能，但民航公司市場占比穩定，基本上就是長榮與華航兩大公司，應該可以透過立法，要求長榮分會與華航分會各司其職，在共同議題上雙方可有合作，對民航主管機關或是勞動部，採取一致的態度，解決共同的問題，但針對各自公司的勞動條件與工作環境細節，應由分會會員直接面對各自資方，座談也許可以列席或發言，但不能進入議決程序，才符合比例原則。

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