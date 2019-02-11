自由廣場》德國罷工看華航

◎ 黃世澤

華航機師工會，以反對疲勞航班，維護飛安為理由，在農曆大年初四開始罷工。這場罷工或許有其道理，而罷工權也是公民權利。只不過，一開始就來一個無限期罷工，還是農曆新年期間，這肯定是十分之擾民，不單資方未必會讓步，相反地，民意反彈一來，日後機師和空服員都沒有爭取民眾支持罷工的空間。

筆者居德兩年，遇過幾次罷工，包括營運杜塞多夫市內公車、捷運和輕軌的Rheinbahn罷工兩次，去年底去瑞士公幹時，回德國途中德鐵（Deutsche Bahn）罷工一次。但筆者遇上的罷工，都是「警告性罷工」（Warnstreik），什麼叫警告性罷工，就是如果資方不協商，或拒絕要求，會先來一個經廣泛知會公眾，至少有廿四小時事前通知，而且只會持續數小時，或在繁忙時間結束後便提早終止服務的罷工。資方肯定有損失，民眾知道罷工的訴求，但有充足時間改變行程，擾民程度可以接受。

去年底德鐵那次警告性罷工，雖然只是繁忙時間罷工四小時，但由於德鐵網絡容量飽和，肯定整天都亂糟糟，筆者因此在看到德文傳媒報導後，立即改了車票，在巴塞爾多住一天，所以或有不懂德文旅客不知所措，但總體而言，德國人沒有埋怨工人，而最後資方也答應訴求，皆大歡喜。

華航這次罷工方式，我不知誰教他們的，既然交通部長都盡力協調，其實大年初四來一個十二小時罷工，或廿四小時罷工以作警告，如果警告性罷工後若干天仍然不肯返回談判桌，才來個大罷工，大家都能夠接受。至少旅客不買華航機票，或要求改簽，或延長行程，現在公眾對華航機師訴求未必充分了解，但公眾就感到十分之憤怒。

機師國際閱歷比一般人強，沒理由不知警告性罷工這歐洲慣用策略。這一回，華航輸、機師輸，贏的只有中資海南航空旗下的香港航空，誰人背後操作這件事，該查。

（作者是居德英籍時事評論員）

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