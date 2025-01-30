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沈榮欽國際視野》人類對蛇的恐懼與愛恨

人類對蛇的恐懼經常被描述為超越種族與文化，源自數萬年前躲避猛獸定居樹上時，卻無可躲避的恐懼。但事實上西方和東方對於蛇的神話並不一致...
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/01/30 14:00

◎沈榮欽

人類對蛇的恐懼經常被描述為超越種族與文化，源自數萬年前躲避猛獸定居樹上時，卻無可躲避的恐懼。但事實上西方和東方對於蛇的神話並不一致，在幾個流傳最廣的神話中，蛇在西方神話是邪惡的象徵，其他地方未必如此，蛇的邪惡並非全球普遍的現象。

西方和東方對於蛇的神話並不一致。（取自貼文）西方和東方對於蛇的神話並不一致。（取自貼文）

♦️在希臘神話中，蛇髮女妖梅杜莎原本是一位美麗的女人，因為在雅典娜的一座神殿中與海神波塞冬的幽會激怒了雅典娜，她將梅杜莎變成了蛇髮女妖作為懲罰，美麗的秀髮都變成了蛇，凡是看到她的人都會變成石頭。
梅杜莎後來被珀爾修斯斬首，然後將其安裝在自己的盾牌上，在戰鬥中石化敵人。

♦️在舊約聖經中，伊甸園中蛇誘惑夏娃吃下禁果，是邪惡的象徵。

♦️在北歐神話中，在諸神黃昏毀天滅地的戰鬥中，海蛇 Jormungand 離開大海，在陸地造成嚴重損壞。最後索爾用雷神之錘殺死了 Jormungand，但只走了九步，自己就被巨蛇致命的毒液毒死了。

♦️在愛爾蘭傳說中，五世紀的基督教傳教士 St. Patrick 山頂禁食 40 天時遭到蛇襲擊，他揮舞著手杖，將愛爾蘭所有的蛇都趕入海中。

其實愛爾蘭氣候太冷，本來就沒有蛇， St. Patrick 傳說的真正意義是：蛇是異教的象徵，St. Patrick 因驅逐異教徒並將基督教帶到翡翠島而受到讚譽。

●在中美洲神話中，羽蛇神（Quetzalcoatl）是鳥類和響尾蛇的混合體。羽蛇神是阿茲特克人的風雨之神，也是學習、農業和科學之神，據說在世界的創造過程中發揮了關鍵作用。

●在印度教、佛教和耆那教等東方宗教中，一種被稱為 naga（梵文的蛇）的半神種族是半人半眼鏡蛇的形態（不過必要時也可以變為全人或全蛇的型態）。佛教將 naga 視為半善半惡的存在，naga 既是佛陀與佛法的保護者，但是它生氣時又是危險強大的力量。

●雖然在山海經中蛇是災害的象徵，不過在著名的中國神話白蛇傳中，白蛇雖然是妖怪，卻成為跨物種愛情的象徵，反而是致力消滅妖怪的法海和尚，被視為不近人情的守舊人士。

●台灣魯凱族傳說中，百步蛇是大鬼湖國王，化身俊美男子以尋找理想的皇后，最後與美麗的魯凱族姑娘譜出纏綿動人的人蛇戀曲，以守護魯凱族為神聖使命。 此外，魯凱族人認為百步蛇是是森林野地上的王，身體會隨著年紀變化，最後變成熊鷹，成為天上遨遊的王，帶領善良族人的靈魂返回祖先的故鄉。

●台灣排灣族認為自己是「百步蛇的子民」。一名住在卡吉來社的老人在打獵的路上摘下岩壁間的百合花，沒想到從岩縫鑽出一隻百步蛇，要求老人將喜歡百合花的女兒許配給他，否則老人的命就不保。最後，小女兒為了父親著想，決定嫁給百步蛇。百步蛇在婚禮那天用尾巴捲走了新娘，在途中化身成美男子，令新娘又驚又喜。

最後祝大家蛇年快樂。


（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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