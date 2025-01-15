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自由開講》政治歸政治，XX歸XX？鳳梨酥標產地的價值觀混淆戰

2025/01/15 11:30

◎ 馨娜

台灣知名鳳梨酥品牌近日被揭露，其銷往中國的產品標示產地為「中國台灣」，此舉引發網友的強烈抵制。該公司透過公關澄清，表示因中國市場廣大，需遵守當地市場規範，並呼籲「政治歸政治、經濟歸經濟」，不應將兩者混為一談。此說法背後反映的問題卻遠比表象複雜。

台灣知名鳳梨酥「微熱山丘」，產地標註為「中國台灣」，引發網友的強烈抵制。（圖擷取自486先生 陳延昶臉書）台灣知名鳳梨酥「微熱山丘」，產地標註為「中國台灣」，引發網友的強烈抵制。（圖擷取自486先生 陳延昶臉書）  

在對兩岸爭議事件時，類似「政治歸政治，XX歸XX」的回應屢見不鮮，XX可填入如體育、藝術、文化或經濟等，這種回應常被用來淡化問題的政治性質，卻凸顯了部分民眾對中共統戰意圖的警覺性不足

提出此說詞的人為何要用混淆的判斷將政治和經濟切割開來談論呢？世界上哪個國家會將政治和經濟事務完全劃分開來看呢？以美國總統當選人川普為例，他第一任期內推動的對中國關稅戰，正是以經濟手段達成政治目的的典範。透過提高關稅縮減美中貿易逆差，保護美國製造業，獲取美國人民的支持再度當選總統。試問，對如此明確的政治經濟交織作為，美國國會有呼籲川普「政治歸政治、經濟歸經濟」嗎？

中國要求台灣商家在產品標示產地為「中國台灣」，就是在貫徹統戰行動，為的是削弱台灣的主權認同。中國會要求其他國家的產品標示為「中國新加坡」或「中國菲律賓」嗎？其針對台灣的行為是企圖混淆台灣的價值觀，進而為其併吞台灣的目標服務。

令人遺憾的是，部分台灣商家以經濟利益為由妥協，這不僅助長了中國對台灣的政治施壓，也削弱了台灣在國際社會中的主體性與尊嚴。堅守「台灣」的產地標示，不僅是一種商業倫理，更是對國家認同與主權價值的堅定承諾。唯有在經濟行為中保持對主權的尊重與堅持，台灣才能在國際上立足，展現不被削弱的自信與尊嚴

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