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照護線上》晚期肝癌治療突破，免疫合併治療解析

在臺灣，肝癌最重要的危險因子是B型肝炎，有60%到70%都是因為B型肝炎造成，另外，有10%到20%是C型肝炎，不清潔的食物、脂肪肝，這些代謝性症候群，也被認為是肝癌的高危險因子。
照護線上

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2025/01/24 09:30

◎ 照護線上

劉育志醫師：近年來，晚期肝癌的治療持續進步，幫助存活期顯著延長，今天我們邀請到陳三奇醫師，來談談關於免疫治療常見的疑問，歡迎陳三奇醫師。

陳三奇醫師：大家好，我是臺北榮總腫瘤醫學部，陳三奇醫師。

晚期肝癌的治療主要以標靶藥物、免疫治療跟化學藥物治療為主，不過現在最主流的方式是合併治療，包括標靶加免疫治療，或者是雙免疫治療。（圖擷取自貼文影片）晚期肝癌的治療主要以標靶藥物、免疫治療跟化學藥物治療為主，不過現在最主流的方式是合併治療，包括標靶加免疫治療，或者是雙免疫治療。（圖擷取自貼文影片）

劉育志醫師：請問肝癌的危險因子有哪些？

陳三奇醫師：在臺灣，肝癌最重要的危險因子是B型肝炎，有60%到70%都是因為B型肝炎造成，另外，有10%到20%是C型肝炎（註1），不清潔的食物、脂肪肝，這些代謝性症候群，也被認為是肝癌的高危險因子。

劉育志醫師：請問晚期肝癌的治療方式有哪些？

陳三奇醫師：晚期肝癌的治療主要以標靶藥物，免疫治療跟化學藥物治療為主，不過現在最主流的方式是合併治療，包括標靶加免疫治療，或者是雙免疫治療。

劉育志醫師：請問哪些晚期肝癌的患者，適合接受免疫合併治療？

陳三奇醫師：其實大部分晚期肝癌的病人，都推薦使用免疫合併治療，免疫合併治療可以有合併標靶藥物，或合併免疫治療，在這選擇當中，我們要去顧及病人的肝功能，病人的出血風險，還有病人的年紀，跟體能狀態，去做合適的選擇。

劉育志醫師：請問免疫治療的機轉為何？

陳三奇醫師：當癌細胞想要逃脫免疫細胞的攻擊時，它會分泌一種蛋白質，這種蛋白質會讓免疫細胞無法攻擊它，所以我們如果使用一種藥物，去抑制這個蛋白質，就可以讓這個免疫細胞，再活化起來，具有毒殺癌細胞的功能，這樣的藥物叫做免疫檢查點抑制劑，目前有兩種免疫檢查點抑制劑，都可以發揮這樣的效果，所以我們現在可以選用一種免疫檢查點抑制劑，合併標靶藥物，或者合併兩種免疫檢查抑制劑，來做合併治療

劉育志醫師：請問免疫合併治療，對晚期肝癌患者有何幫助？

陳三奇醫師：免疫合併治療，讓本來的晚期肝癌的治療，從標靶藥物治療的時代，反應率只有5到10%，但如果用免疫合併治療，腫瘤縮小率可以達到30%（註2），所以這大大的增加病患腫瘤的反應率，最重要的是病人的存活期限，從以前傳統的一年延長到19個月，現在合併治療甚至可以延長到20幾個月（註3），大大的改善病人的存活期。

劉育志醫師：接受免疫合併治療時，患者需要注意哪些狀況？

陳三奇醫師：免疫治療不是化學藥物治療，它不會有傳統化療的副作用，包括掉頭髮、嘴巴破、血球低下、噁心、嘔吐等副作用，但是如果使用，免疫合併標靶藥物治療的時候，我們要小心出血的風險（註4），如果是雙重免疫合併治療的時候，我們要小心免疫副作用的發生，所以病患在接受不管怎麼樣的配方時，都要按照醫師的指示，定期回診，並且明確的告訴醫師自己的症狀，萬一有發生什麼危急的症狀，要儘速就診，或立刻到急診就醫。

陳三奇醫師：晚期肝癌在過去的治療預後很差，病人會在很短的時間內就走掉了，在新型免疫合併治療的情況下，會有高達三分之一的病人，腫瘤顯著縮小，甚至有5%到8%的病人（註5），腫瘤會甚至全部都消失了，我印象最深刻的一位病人，他是一位五十幾歲的男生，他有B型肝炎造成的肝癌，他經過手術治療又反覆復發，經過反覆的治療之後，終於有機會接受免疫的合併治療，在接受兩次的免疫合併治療之後，他產生蠻厲害的免疫反應，雖然他有一些副作用，但經過治療之後，副作用就慢慢穩定下來，而且他的腫瘤控制得非常好，從大概四顆腫瘤，最大約五公分，後來腫瘤完全都消失了，他一直治療到現在，經過兩年多，腫瘤都沒有復發，這是我印象最深刻的一個案例。

陳三奇醫師：晚期肝癌在過去的治療效果是很有限的，但在新型的免疫合併治療情況下，有更高的機會，腫瘤可以顯著縮小，有更長的存活期間，當診斷為晚期肝癌的時候，先不要放棄希望，跟醫生好好討論，接受新型的治療，有機會帶給病患更好的存活期。

劉育志醫師：感謝陳醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

陳三奇醫師：掰掰。

參考資料：

註1：衛生福利部-肝癌是沉默殺手！慢性B、C型肝炎患者務必接受治療或追蹤檢查

註2： 肝病防治學術基金會-中、晚期肝癌新戰場新療法輩出 點燃病人希望

註3： Yau T, et al. JAMA Oncol. 2020;6（11）:e204564.

註4： 台灣免疫暨腫瘤學會-癌症免疫照護指引P.8

註5： 肝病防治學術基金會-翻轉晚期肝癌！ 第一線治療藥物「免疫加標靶」 健保給付了！

本文經授權轉載自【照護線上】晚期肝癌治療突破，免疫合併治療解析

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